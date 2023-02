Venäjän miehittämässä Mariupolissa useita räjähdyksiä

Miehitetyssä Ukrainan Mariupolin kaupungissa kerrotaan tapahtuneen useita räjähdyksiä.

Kaupungin viimeisen pormestarin avustajan Petro Andriustshenkon mukaan räjähdykset olivat kovia ja niitä oli viisi. Räjähdysten kerrotaan tapahtuneen satama-alueella. Venäläismiehittäjät ovat tiettävästi tuoneet sinne hiljattain uutta kalustoa ja ilmapuolustusjärjestelmiä. Andriutshenko kertoi asiasta Telegramissa.

Asiasta tässä uutisoivan Ukrainska Pravdan mukaan venäläisiä sotilaskoneita ilmestyi pian kaupungin taivaalle.

Mariupolissa väitettiin tapahtuneen räjähdyksiä myös viime viikon lopulla.

⚡️Official: Loud explosions reported in Russian-occupied Mariupol.

According to Petro Andriushchenko, an advisor to the mayor of Mariupol, 5 loud explosions likely occurred at the site where Russian occupiers had recently brought air defense systems and other military equipment.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 7, 2023