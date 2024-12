Venäjän ”Microsoftin tappaja” irtisanoi koko johdon tappioiden takia

New Cloud Technologies -yhtiön perustaja Dmitri Komissarov valittaa Facebook-julkaisussaan, että 11 yhtiön johtajaa on irtisanottu, mukaan lukien toimitus-, kaupallinen ja tekninen johtaja.

Yhtiön lippulaivaprojekti on My Office -ohjelmisto, jonka on ollut määrä korvata Microsoft Office Venäjällä.

Yhtiössä on käynnissä henkilöstön uudelleenjärjestely. Toimitusjohtaja Pavel Kaljakin sai lähteä yhtiöstä elokuussa kahden vuoden jälkeen. Vjatšeslav Zakorževski, entinen tietoturvayhtiö Kaspersky Labin työntekijä, nimettiin hänen tilalleen.

Hänet irtisanottiin kolmen kuukauden jälkeen yhdessä kaupallisen johtajan Aleksander Ivannikovin ja teknisen johtajan Maksim Judinin kanssa. Komissarovin mukaan johtajakolmikko aiheutti yhtiölle kymmenen miljardin ruplan tappiot kahdessa vuodessa.

– Sen tuloksena minun viisi prosenttiani on nyt arvoltaan… vähäinen, Komissarov tilittää.

Suurin osakkeenomistaja Kaspersky Lab kantaa suurimman taakan tappiosta. Vuoden 2022 alussa siitä tuli pääomistaja 61 prosentin osuudella.

Dmitri Komissarov kertoo, että yhtiön liikevaihto putosi viime vuoden 3,3 miljardista ruplasta 1,8 miljardiin ruplaan markkinan kasvaessa 35 prosenttia. Hänen arvionsa mukaan liikevaihto ei kasva kuluvana vuonna.

Voiton sijasta My Office tuotti vuonna 2023 viiden miljardin ruplan tappiot. Komissarovin ennuste kuluvalle vuodelle on samanlainen:

– Vain yksi kolmesta suurimmasta asiakkaasta on uusinut sopimuksen. Yhtään uutta yli 200 miljoonan ruplan asiakasta ei ole tullut. Henkilöstön määrä on kasvanut 700:sta 1 100:aan, mutta tuotteen tiekartta ei ole valmis. Tuotteen toteutus 350 uudesta kehittäjästä huolimatta on hidastunut: puoleentoista vuoteen sähköpostiohjelmasta ei ole julkaistu yhtään vakaata versiota, yhtiön perustaja sanoo.

Venäjän valtionyhtiöt ovat edelleen ostaneet Microsoftin tuotteita huolimatta Vladimir Putinin vaatimuksesta vaihtaa kotimaisiin ohjelmistoihin vuodesta 2025 alkaen.

Kontur.Zakupkin datan perusteella kuluvan vuoden tammi-lokakuussa ne ostivat Windows-käyttöjärjestelmiä seitsemällä miljoonalla ja Microsoft Office -pakettia kolmella miljoonalla ruplalla. Kaupaksi kävivät vanhat versiot vuosilta 2019 ja 2021. Maaliskuussa 2024 Microsoft ilmoitti estävänsä pääsyn Venäjältä sen pilvipalveluihin ja Office 365:een.