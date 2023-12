Venäjän media on toistanut yhtä paljastavaa lausetta sodasta jo 11628 kertaa

Venäjän valtiollinen tietotoimisto Ria Novosti on toistanut 24. helmikuuta 2022 alkaneen hyökkäyssodan jälkeen yhtä lausetta jopa 11 628 kertaa, paljastaa Novaya Gazetan uusi selvitys.

Selvityksessä analysoitiin 3,5 miljoonaa Ria Novostin artikkelia. Sen mukaan Venäjän valtiollisessa propagandassa kiertävät samat teemat, mutta yksi lause toistuu Kremlin viestinnässä poikkeuksellisen useasti.

– Venäjä iskee ainoastaan sotilaalliseen infrastruktuuriin, lause kuuluu.

Sota on joulupäivänä kestänyt yhteensä 669 päivää. Keskimäärin lause on toistunut Ria Novostin artikkeleissa siis 17,4 kertaa päivässä.

Lause on valheellinen, sillä Venäjä on sodan alusta lähtien iskenyt säännöllisesti ja tarkoituksellisesti siviilikohteisiin. Venäjä on käyttänyt iskuissaan niin tykistöä, lennokeita kuin ohjuksia. Lisäksi venäläissotilaat ovat tappaneet sodan aikana lukemattomia ukrainalaissiviilejä.

Usein lauseen yhteydessä esiintyy myös kolme muuta väitettä: Käynnissä on sotilaallinen erikoisoperaatio. Presidentti Vladimir Putinin tarkoituksena on suojella venäjänkielisiä, joita Ukrainan hallitus on alistanut ja tappanut. Tavoitteena demilitarisoida ja denatsifioida Ukraina ja saattaa sotarikolliset vastuuseen teoistaan.

Novaya Gazetan mukaan viestit toistuvat säännönmukaisesti lähes kaikessa Ukrainan sotaan liittyvässä viestinnässä. Niiden tarkoitus on asettaa venäläisille lukijoille eräänlainen pohjanäkemys, jonka pohjalta sotaa tulee arvioida.

Kun viestiä toistetaan riittävän kauan ja paljon, syntyy venäläisille eräänlainen illuusio totuudesta. Tämän ansiosta myös venäläisten kannalta ikäviin uutisiin, kuten liikekannallepanoon ja tappioihin, löytyy aina vastaus.

BBC Monitoringin toimittaja Francis Scarr huomauttaakin X-viestissään, että propagandan ei välttämättä tarvitse olla erityisen kehittynyttä.

– Joskus propaganda on vain saman valheen toistamista uudelleen ja uudelleen, Scarr pohtii.