Venäjän maahanlaskujoukkojen komentaja kuollut – syytä ei kerrottu

Venäjän pelättyjen maahanlaskujoukkojen divisioonankomentaja on kuollut. Asiasta kertoi sunnuntaina Rjazanissa sijaitseva maahanlaskujoukkojen koulu sosiaalisen median sivuillaan.

— Tänään koko maahanlaskujoukkojen suuri perhe suree. Tänään kenraalimajuri Aleksandr Vladimirovitš Kornevin sydän lakkasi lyömästä. Hän oli 7. maahanlaskudivisioonan komentaja. Taivasten valtakuntaan, toveri kenraalimajuri, julkaisussa sanotaan.

Asiasta kertoo esimerkiksi Dialog.ua. Julkaisu korostaa, että komentajan kuolinsyytä ei ole kerrottu. Kirjoitusasun perusteella on mahdollista, että syynä on sydänpysähdys, mutta senkään syystä ei ole tarkempaa tietoa. Kornev oli syntynyt vuonna 1977.

Maahanlaskujoukkojen 7. divisioona on osallistunut hyökkäykseen Ukrainaa vastaan ainakin Zaporižžjassa ja Hersonissa. Näillä alueilla on raportoitu runsaasti sotarikoksia ja muita raakuuksia kuten teloituksia, kidutuksia ja sieppauksia sekä siviili-infrastruktuuriin kohdistuneita tuhoja.

Ukrainan tiedustelupalvelut eivät ole kommentoineet kenraalimajuri Kornevin kuolemaa.

Yleensä Ukrainan turvallisuuspalvelujen menettelytavat ovat kuitenkin sydänkohtausta väkivaltaisempia. Esimerkiksi joulukuussa Venäjän asevoimien kemiallisista, biologisista ja säteilyuhista (CBRN) vastannut kenraaliluutnantti Igor Kirillov kuoli, kun sähköpotkulautaan asennettu pommi räjähti hänen lähellään asuintalon uloskäynnillä Moskovassa. Heinäkuun alussa Venäjän valtaamassa Luhanskissa räjäytettiin miehittäjähallintoa vuodesta 2014 vuoteen 2023 johtanut Manolis Pilavov.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU on ilmoittautunut sekä Kirillovin että Pilavovin räjäytyksien järjestäjäksi.

Venäjällä on yhteensä neljä maahanlaskudivisioonaa ja neljä-viisi maahanlaskuprikaatia, joista yksi on erikoisjoukkoprikaati. Maahanlaskudivisioonaan kuuluu panssaripataljoona, 2–3 ilmarynnäkkörykmenttiä sekä tykistö- ja ilmatorjuntarykmentti. Maahanlaskujoukot ovat perinteisesti yksi Venäjän ylpeydenaihe ja niitä hyödynnetään ahkerasti propagandatarkoituksissa. Myös Aleksandr Kornev on poseerannut presidentti Vladimir Putinin kanssa, kun Putin vuonna 2022 kutsui ”sotasankareita” esiintymään uudenvuodentervehdyksensä taustalle.