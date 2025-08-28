Venäjän legendaarinen avaruusyhtiö Energia on kriisissä

Venäjän tärkein avaruussektorin yhtiö Energia on ajautunut kriisiin. Tilanne on jopa myönnetty avoimesti julki.

Asiasta tässä kertovan The Insiderin mukaan Venäjän valtiollisella Gazeta.ru-uutissivustolla on julkaistu kuvakaappaus Energian toimitusjohtaja Igor Maltsevin tällä viikolla henkilöstölle yhtiön 79-vuotispäivän johdosta lähettämästä onnitteluviestistä.

Siinä todetaan muun muassa, että merkkipäivää on turha juhlistaa sanoilla menneistä saavutuksista.

– Ontot iskulauseet eivät yhtiötä pelasta, Maltsev muun muassa toteaa.

Toimitusjohtaja sanoo kirjeessään suoraan, että tilanne on kriittinen.

– Miljoonien dollarien velat, lainojen korot syövät budjetin, paljon tehottomia prosesseja ja iso osa henkilöstöstä vailla motivaatiota tai minkäänlaista vastuuntuntoa, Maltsev ryöpyttää.

– Yhtiön pelastaminen vaatisi periaatteessa ihmeen: meidän on tehtävä kaikki, mikä on mahdollista ja myös mahdotonta – jumala auttalkoon meitä kaikkia.

Energia valmistaa esimerkiksi liikennettä kansainväliselle avaruusasema ISS:lle pitkään hoitaneita Sojuz-avaruusaluksia ja miehittämättömiä Progress-rahtialuksia. Tällä hetkellä Energia kehittää myös Orel-nimistä osaksi uudelleenkäytettävää miehitettyä avaruusalusta.

Venäjän avaruusteollisuutta tunteva analyytikko Vitali Egorov arvioi, että vaikka Energian tilanne onkin erittäin vakava, saattaa yhtiön johto liioitella vaikeuksia saadakseen tuottoisia valtion sopimuksia.

Hän muistuttaa, että miehitetyt avaruuslennot ovat yksi diktaattori Vladimir Putinin hallinnon ”moderneista pilareista”.

– Siksi Energiaa ei tulla ajamaan alas, analyytikko toteaa.