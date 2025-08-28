Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Energia tunnetaan muun muassa Sojuz-avaruusalusten valmistajana. Wikimedia Commons/Public Domain

Venäjän legendaarinen avaruusyhtiö Energia on kriisissä

  • Julkaistu 28.08.2025 | 15:20
  • Päivitetty 28.08.2025 | 15:20
  • Avaruus, Venäjä
Yhtiö myöntää avoimesti tilanteen olevan kriittinen.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Venäjän tärkein avaruussektorin yhtiö Energia on ajautunut kriisiin. Tilanne on jopa myönnetty avoimesti julki.

Asiasta tässä kertovan The Insiderin mukaan Venäjän valtiollisella Gazeta.ru-uutissivustolla on julkaistu kuvakaappaus Energian toimitusjohtaja Igor Maltsevin tällä viikolla henkilöstölle yhtiön 79-vuotispäivän johdosta lähettämästä onnitteluviestistä.

Siinä todetaan muun muassa, että merkkipäivää on turha juhlistaa sanoilla menneistä saavutuksista.

– Ontot iskulauseet eivät yhtiötä pelasta, Maltsev muun muassa toteaa.

Toimitusjohtaja sanoo kirjeessään suoraan, että tilanne on kriittinen.

– Miljoonien dollarien velat, lainojen korot syövät budjetin, paljon tehottomia prosesseja ja iso osa henkilöstöstä vailla motivaatiota tai minkäänlaista vastuuntuntoa, Maltsev ryöpyttää.

– Yhtiön pelastaminen vaatisi periaatteessa ihmeen: meidän on tehtävä kaikki, mikä on mahdollista ja myös mahdotonta – jumala auttalkoon meitä kaikkia.

Energia valmistaa esimerkiksi liikennettä kansainväliselle avaruusasema ISS:lle pitkään hoitaneita Sojuz-avaruusaluksia ja miehittämättömiä Progress-rahtialuksia. Tällä hetkellä Energia kehittää myös Orel-nimistä osaksi uudelleenkäytettävää miehitettyä avaruusalusta.

Venäjän avaruusteollisuutta tunteva analyytikko Vitali Egorov arvioi, että vaikka Energian tilanne onkin erittäin vakava, saattaa yhtiön johto liioitella vaikeuksia saadakseen tuottoisia valtion sopimuksia.

Hän muistuttaa, että miehitetyt avaruuslennot ovat yksi diktaattori Vladimir Putinin hallinnon ”moderneista pilareista”.

– Siksi Energiaa ei tulla ajamaan alas, analyytikko toteaa.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)