Venäjän lähetystö jakoi kuvan Suomenlahdesta – ”Hyvää huomenta”

Venäjän Britannian-suurlähetystö on jakanut X-palvelun tilillään päivityksen, joka vaikuttaa aiheensa ja ajoituksena perusteella vihjaukselta Suomenlahden tapahtumiin.

Rannalta otetussa kuvassa näkyy merta ja taustalla Pietari. Kaupungin tunnistaa Lahta-keskuksen pilvenpiirtäjästä.

”Hyvää huomenta (Suomenlahti, Venäjä)”, päivityksessä lukee.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak näkee lähetystön päivityksen liittyvän kuitenkin Suomen ja Viron välisen Balticconnector-kaasuputken epäiltyyn sabotaasiin.

Lähetystön tilillä on tosin julkaistu muitakin Venäjä-aiheisia kuvia aamupäivityksinä.

– Näyttää siltä, että Venäjän lähetystö trollaa keskusrikospoliisia Balticconnectorin tutkintaan viitaten. Ehkä olisi aika suorittaa vähän strategista viestintää ja näyttää, mitä merivartiosto ja merivoimat pystyvät tekemään ja näkemään Suomenlahdella, Salonius-Pasternak kommentoi.

Balticconnector-kaasuputkessa sunnuntaina havaitun vuodon epäillään olleen tahallisesti aiheutettu. Viron ja Suomen välinen tietoliikennekaapeli vahingoittui samaan aikaan.

