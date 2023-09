Venäjän kouluvuosi alkoi: Opetusohjelmassa Kalashnikovien ja käsikranaattien käsittelyä

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti henkilökohtaisesti avoimen oppitunnin 30 koululaisen kanssa lukukauden ensimmäisenä päivänä, kertoo Britannian puolustusministeriö.

Päivitetyn kansallisen historian kokeen aiheita ovat Krimin yhdistyminen Venäjään ja ”erityissotilasoperaatio” Ukrainassa. Venäjän parlamentti hyväksyi opetussuunnitelman viime vuonna.

Yksi elementti, ”Elämänturvallisuuden perusteet”, on suunnattu vanhemmille opiskelijoille ja sisältää sotilaallisen peruskoulutuksen. Näihin kuuluvat Kalashnikovien käsittely, käsikranaattien käyttö, miehittämättömät ilma-alukset ja taistelukentällä annettava ensiapu.

Myös Ukrainan veteraanit voivat vierailla oppilaiden luona.

Britannian mukaan uusi opetussuunnitelma palvelee kolmea tavoitetta: opettaa Kremlin perustelut ”sotilaalliselle erityisoperaatiolle”, juurruttaa opiskelijoille sotilaallinen ajattelutapa ja lyhentää harjoitteluaikatauluja liikekannallepanon yhteydessä.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 September 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/cbPJ1TMN7E

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/IFuBWE9WPL

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 6, 2023