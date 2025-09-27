Venäjän kilpailukielto paralympialaisissa puretaan

Venäläiset vammaisurheilijat saavat jälleen kilpailla maansa lipun alla paralympialaisissa, Kansainvälinen paralympiakomitea päätti yleiskokouksessaan Etelä-Koreassa lauantaina. Linjaus pätee myös Venäjän läheistä liittolaista Valko-Venäjää edustaviin urheilijoihin. Kansainvälinen paralympiakomitea IPC kertoo asiasta tiedotteessaan.
Venäjä on suljettu ulois useista kansainvälisistä urheilutapahtumista maan hyökättyä Ukranaan helmikuussa 2022. Paralympialaisissa venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat ovat viime vuosina kilpailleet neutraalin lipun alla, mutta IPC:n lauantainen ratkaisu merkitsee maiden rajoitusten poistumista. Jatkossa Venäjän maatunnukset tulevat jälleen näkymään paralympialaisissa.
Kansainvälisen paralympiakomitean kokouksessa yleiskokouksen osallistujat, eli IPC:n jäsenjärjestöt, hylkäsivät ensin äänin 111-55 ehdotuksen Venäjän täydellisestä poissulkemisesta. Tämän jälkeen yleiskokous hylkäsi myös osittaisen poissulkemisen jatkamisen äänin 91-77.
Seuraavat paralympialaiset järjestetään Italiassa maaliskuussa 2026.