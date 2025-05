Kesähyökkäys voi yllättää, uusi komentaja ei pelkää tappioita

Kenraalieversti Andrei Mordvitshevin nimitys Venäjän maavoimien uudeksi komentajaksi on herättänyt huomiota sekä Venäjällä että lännessä.

Nimitys voi olla merkki siitä, että Kreml valmistautuu suureen kesähyökkäykseen ja uudenlaiseen sodankäyntiin, arvioi arvostettu Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti In Moscow’s Shadows -podcastissaan.

Mordvitshev on hänen mukaansa nyt vahvassa asemassa ja saattaa kärkkyä asevoimien pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimovin, 69, paikkaa.

– Tämä saattaa viitata siihen, että hän aikoo todella tehdä kaikkensa saavuttaakseen jotain ennakoidussa kesähyökkäyksessä, Galeotti pohtii.

– Ukraina saattaa joutua koville tänä kesänä, sillä Mordvitshev on valmis hyväksymään tappioita – Kenraali 200 -lempinimensä mukaisesti – voidakseen tarjota (Venäjän presidentti Vladimir) Putinille jonkin uuden voiton parrasvaloissa, Galeotti sanoo.

Venäjän sotilastermistössä 200 tarkoittaa kuolemaan johtanutta tappiota.

– Hän on henkilö, jolla on todellista kokemusta uudenlaisesta sodankäynnistä, joka tulee vaikuttamaan Venäjän sotilaalliseen ajatteluun – ei vain Ukrainassa, vaan koskien koko tulevaa doktriinia, Galeotti toteaa.

– Hän oli ilmeisesti ensimmäinen korkea-arvoinen komentaja, joka määräsi dronejen lisäämisen jokaiseen yksikköön. Hän oli myös edelläkävijä mönkijöiden ja moottoripyörien käytössä, jotta venäläiset voisivat luoda pienimuotoisia, hajautettuja ja nopeita hyökkäyksiä, joiden avulla hyökkääjä saattaisi päästä etulinjan ympärillä olevan dronemuurin läpi.

Kenraali 200 -lempinimestään huolimatta häntä pidetään myös suosittuna ja kyvykkäänä komentajana taisteluissa.

– Näitä kahta asiaa ei tarvitse nähdä välttämättä täysin ristiriitaisina, Galeotti sanoo viitaten Mordvitshevin maineeseen.

Monday morning re-up: on the peace (or 'peace') talks in Istanbul and how the new commander of Russian ground forces marks the rise of the 'Ukraintsy' generation in the high command

— Mark Galeotti (@markgaleotti.bsky.social) 2025-05-19T07:13:55.495Z