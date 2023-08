Venäjä käytti viime viikolla lähes puoli miljoonaa kranaattia itärintamalla

Venäjän joukot ovat käyttäneet lähes 500 000 ammusta pelkästään viime viikolla itärintamalla, sanoo Ukrainana pulaispuolustusministeri Hanna Maliar sanoo Ukrinformin mukaan.

Hänen mukaansa venäläiset ovat tehneet ”loputtomia hyökkäyksiä” yli 9 000:lla pommituksella verrattuna noin 8 000:een edellisellä viikolla.

– Tämä on jatkuvaa tykistön pommitusta, jonka läpi sotilaidemme täytyy kulkea, hän kuvaili.

Venäläiset tekivät useita hyökkäyksiä Donetskin ja Luhanskin rintamilla ja pitävät itäisen Ukrainan etulinjoja vihollisuuksien keskuksina.

Maliar sanoi, että Kupjanskin suunta Harkovan alueella on ”luultavasti kuumin” taistelualue, ja että Venäjän joukot yrittivät saada takaisin viime syksynä menettämiään asemia.

– Heillä on sellainen suunnitelma. He haluavat palauttaa alueet, jotka he menettivät Harkovassa, Maliar sanoi.

Hänen mukaansa Venäjän toistuvat yritykset murtaa Ukrainan puolustus eivät kuitenkaan ole onnistuneet.

Lymanin itäpuolella sijaitsevilla metsäalueilla on myös ollut kiivaita taisteluja, ja venäläiset olivat epätoivoisesti yrittäneet piirittää Avdiivkan, mutta epäonnistuneet, Maliar sanoo.

Hän totesi, että venäläiset joukot uhkaavat menettää joukkojaan katutaisteluissa näillä alueilla, eivätkä he ota tätä riskiä.

Maliarin mukaan Ukrainan hyökkäykset päähyökkäyssuuntiin Melitopoliin ja Berdjanskiin etelässä kohtasivat melko vaikeita paikkoja viime viikolla.

Ukrainan eteläisten joukkojen komentaja Oleksandr Tarnavski sanoi myöhään sunnuntaina, että Venäjän joukot olivat hyökänneet etelässä Ukrainan asemiin 21 kertaa ja suorittaneet 608 tykistöiskua viimeisen päivän aikana.