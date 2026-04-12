Ukrainan rintamatilanne kääntynyt – Venäjä menetti maata helmikuussa

Koko kuukauden aikana venäläiset menettivät 37 neliökilometriä aluetta Ukrainassa, kertoo sotaa seuraava viestipalvelu X:ssä.

Ryhmän mukaan tämä on ensimmäinen nettotappio marraskuun 2023 jälkeen ja Venäjän pahin kuukausi alueellisesti sitten elokuun 2023.

– Tämä johtuu pääasiassa Ukrainan vastahyökkäyksistä etelärintamalla, jotka onnistuivat työntämään venäläiset pois 213 neliökilometrin alueelta. Suurin osa näistä Ukrainan saavutuksista tehtiin Hulijaipolen ympäristössä, jossa Venäjä menetti 192 neliökilometriä.

– Ukrainan joukot ovat saavuttaneet Ternuvaten kylän ja ohittaneet Verboven kylän, mutta on epäselvää, ovatko he onnistuneet saamaan vankan hallinnan. Tilanne on edelleen dynaaminen. Suuri osa Venäjän menettämästä alueesta on tällä hetkellä harmaalla vyöhykkeellä, Black Bird Group jatkaa.

Toisaalta Hulijaipolen suunta on pitkään ollut Ukrainalle ongelma, ja venäläiset etenevät täällä nopeammin kuin millään muulla rintamalla.

– Se valittiin todennäköisesti vastahyökkäyksen kohteeksi, koska Ukraina oli huolissaan tilanteen heikkenemisestä koko eteläisellä rintamalla, Black Bird Group arvioi.

Venäläiset kärsivät myös pieniä takaiskuja muilla alueilla.

– Nämä olivat kuitenkin todennäköisesti paikallisia vastahyökkäyksiä, jotka muistuttivat enemmän tavanomaista rintaman dynamiikkaa, ja joita todennäköisesti vauhdittivat Starlinkin estäminen ja Venäjän C2-yhteyden häiriintyminen.

Ryhmän mukaan Ukrainan etenemisen hidastuessa kuun jälkipuoliskolla on todennäköistä, että Venäjä onnistui ainakin osittain sopeutumaan tähän uuteen todellisuuteen.

– He jatkoivat etenemistään Lymanin lähellä ja Kostyantinivkan ympäristössä valloittaen yhteensä 176 neliökilometriä aluetta.

Black Bird Groupin mukaan tällä hetkellä näyttää epätodennäköiseltä, että helmikuun rintaman dynamiikka jatkuisi maaliskuussa.

– Tilanne on edelleen vaikea monissa osissa rintamaa, ja Venäjä jatkaa hyökkäyksiään. Helmikuu antoi kuitenkin Ukrainalle kaivattua hengähdystaukoa ja nosti moraalia sekä kotimaassa että ulkomailla.

– On todennäköistä, että Venäjä saavuttaa lisää etulyöntiasemia kevään aikana jatkamalla ponnistelujaan Kostyantinivkan kaupungin valtaamiseksi ja jatkamalla etenemistään kohti Kramatorskin ja Slovjanskin kaupunkeja. Uhka Lymanille ja Siverskiy Donetskin ylityspaikoille on edelleen olemassa, Black Bird Group arvioi.

Ryhmä myös korjaa tietoja Venäjän etenemisestä tammikuussa. Se on noussut 389 neliökilometristä 425 neliökilometriin. Tämä johtuu aiemmasta inhimillisestä virheestä, joka jätti arviointijakson viimeisen päivän pois laskelmasta.