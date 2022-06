Venäjän kaasurahapankki on edelleen vapaa pakotteista

Ukraina on yrittänyt saada Euroopan unioni ja Yhdysvaltoja asettamaan tiukempia pakotteita venäläiselle suurpankille Gazprombankille. Öljy-yhtiö Gazpromin oma pankki saa toimia vapaasti maailmalla, koska sillä on olennainen rooli Moskovan käymässä öljykaupassa. Ukrainan mukaan pankki myös rahoittaa Venäjän käymää sotaa Ukrainassa.

– Yhdysvaltojen ja Euroopan tulisi asettaa pakotteita myös Gazprombank, ei ainoastaan sen takia, että se auttaa Venäjää keräämään energiamyyntituloja, vaan koska Gazprombank on suoraan sidoksissa Venäjän armeijan, valtionyhtiöiden ja muiden Ukrainan-invaasiota ylläpitävien instituutioiden tukemiseen, sanoo Ukrainan presidentin Volodomyr Zelenskyin kansliapäällikkö Andri Jermak NBC Newsille.

Gazprombankia ei koske sellaiset tiukat pakotteet kuin muita venäläisiä finanssitoimijoita. Se saa entiseen tapaan hoitaa euroissa ja dollareissa käytävää rahaliikennettä sekä on osa kansainvälistä SWIFT-pankkijärjestelmää.

Eurooppa on edelleen riippuvainen venäläisestä maakaasusta ja maksaa kaasutoimituksista Gazprombankille. Läntiset virkamiehet ja asiantuntijat sanovat, että suurin osa eurooppalaisista hallituksista ei halua rangaista pankkia, koska tällöin on riski kaasutoimitusten täydelliselle katkeamiselle.

Ukrainan tiedustelupalvelujen tietojen mukaan Gazprombank maksaa palkkaa ainakin osalle Ukrainaan tunkeutuneista venäläissotilaista. Se on myös maksanut korvauksia kaatuneiden omaisille ja on viitteitä, että se on kytköksissä myös sotatarvikkeiden ostoon. Esimerkiksi erään Itä-Ukrainassa sotivan venäläisen tankkidivisioonan upseeri osti kaksi nelikopterilennokkia Gazpromin kautta, kertoo Ukrainan tiedustelu NBC Newsille.

Gazprombankilla on edustustonsa Kiinassa, Intiassa ja Euroopassa. Se mahdollisesti osallistuu länsipakotteiden kiertämiseen ja auttaa muita venäläistahoja pääsemään käsiksi ulkomaanvaluuttoihin. Esimerkiksi Venäjän valtion ulkomaanavusta ja kulttuurivaihdosta vastaava virasto Rossotrudnitšestvo on tarkastellut mahdollisuutta siirtää pankin kautta rahojaan Portugalin-toimistoonsa.

Ukrainan on välittänyt tiedustelutietonsa Yhdysvalloille. Presidentti Joe Bidenin hallinto ei ole kommentoinut Ukrainan tiedustelutietoja.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön edustaja ei poissulkenut mahdollisuutta pankin sanktioimiseksi ja ilmoitti hallinnon jatkavan ”Gazprombankin tarkkailua, tekevätkö nämä liiketoimia nämä pakotteiden alaisten tahojen kanssa.”