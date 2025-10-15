Venäjän joukot vaikeuksissa – ”Raskaita tappioita jo ennen etulinjaa”

Venäjän joukot ovat menettämässä Ukrainan Sumyn alueella sijaitsevan Oleksijivkan.

Asiasta kertoo Venäjän pohjoiseen sotatoimiyhtymään kytköksissä oleva Severnnyi-niminen sotabloggaaja Telegram-kanavallaan. Hänen mukaansa Oleksijivka on hylättävä.

– Ukrainan joukot ovat jo keskustassa ja hallitsevat sen eteläosaa. Yritykset tuoda paikalle venäläisiä reservejä epäonnistuvat, ja useimmat yksiköt kärsivät raskaita tappioita jo ennen kuin edes pääsevät etulinjaan, sotabloggaaja sanoo.

Ukrainalaiset sabotaasi- ja tiedusteluryhmät ovat soluttautuneet jatkuvasti kylän ympärillä oleville metsäalueille häiriten venäläisten etulinjan joukkoja. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Venäjän joukkoja uhkaa saarrostus. Hyökkääjän kerrotaan tuoneen aikaisemmin paikalle jopa liikaa vahvistuksia, minkä vuoksi puolustus on epätehokasta.

Ukrainalaisten tehokkaan epäsuoran tulen sanotaan aiheuttavan venäläisille tappioita koko ajan. Ukrainan joukot ovat tehneet viime aikoina vastahyökkäyksiä Oleksijivkan lähellä.

– Kuinka monta sataa taistelijaa komentajat ovat vielä valmiita tapattamaan typerillä käskyillään ja lähettämään sukulaisille ilmoituksen, että poikasi (aviomiehesi, veljesi ja niin edelleen) on kadonnut taistelussa, Severnnyi kysyy toimintaa arvostellen.

Venäjän joukot etenivät äskettäin Dobropilljan taktisella alueella Itä-Ukrainassa, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan. Venäjä on suorittanut kolme komppania- ja pataljoonatason mekanisoitua hyökkäystä Donetskin alueen pääsuunnilla viime viikkojen aikana.

Kreml osoittaa edelleen haluttomuuttaan tehdä kompromisseja tai osallistua vilpittömästi rauhanneuvotteluihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut toimittaa Ukrainan tueksi Tomahawk-risteilyohjuksia, jos Vladimir Putin jatkaa sotatoimiaan.