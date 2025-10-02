Venäläiset paniikissa, sotilaat vaativat vetäytymistä

Ukrainalaiset sabotaasi- ja tiedusteluryhmät soluttautuvat jatkuvasti Sumyn alueella sijaitsevan Oleksijivkan ympärillä oleville metsäalueille häiriten venäläisten etulinjan joukkoja, kertoo Venäjän pohjoiseen sotatoimiyhtymään kytköksissä oleva Severnnyi-niminen sotabloggaaja.
Hänen mukaansa Venäjän joukkoja uhkaa saarrostus. Hyökkääjä on tuonut paikalle jopa liikaa vahvistuksia, minkä vuoksi puolustus on epätehokasta. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.
– Meidän on hylättävä Oleksijivka. Sotilaidemme tapattamisessa ei ole järkeä, Severnnyi sanoo Telegram-kanavallaan.
Hän kertoo ukrainalaisten epäsuoran tulen olevan tehokasta. Se aiheuttaa venäläisille tappioita koko ajan. Ukrainan joukot ovat tehneet vastahyökkäyksiä Oleksijivkan lähellä.
Severnnyi kuitenkin pelkää, että vetäytymispäätöstä lykätään kohtalokkain seurauksin.
– Kuka uskaltaa antaa vetäytymispäätöksen?
Venäjän joukkojen kerrotaan turvautuneen asemasotaan ja lopettaneen laajojen rynnäköiden tekemisen Sumyn alueen pohjoisosassa. Pienempiä paikallisia hyökkäyksiä tehdään edelleen.
Hyökkääjä ei ole kuitenkaan edennyt täällä, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.
Venäjän joukot etenivät äskettäin Dobropilljan taktisella alueella, Velykomykhailivkan lähellä ja itäisellä Zaporižžjan alueella.