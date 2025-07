Venäjän joukot saarrettiin osittain, Ukraina iski takaisin

Ukrainalaisen sotilastarkkailijan Kostyantyn Mashovetsin mukaan Ukrainan joukot todennäköisesti pitävät asemiaan suurimmassa osassa Kindrativkaa ja ovat osittain saartaneet Venäjän joukot Oleksiivkan lähellä Ukrainan Sumyn alueella.

Asiasta kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Venäjän sodanjohdon kerrotaan lähettäneen reservejä taisteluun Sumyn kaupungin pohjoispuolella estääkseen ukrainalaisia saartamasta Venäjän joukkoja Oleksiivkassa.

Venäläisten sanotaan jatkaneen maahyökkäyksiä Sumyn kaupungin luoteispuolella (lähellä Ryzhivkaa ja Bezsalivkaa), pohjoispuolella (lähellä Varachynea) ja koillispuolella (lähellä Myropillyaa).

Venäläisten sotabloggaajien mukaan Ukrainan joukot tekivät vastahyökkäyksiä Kindrativkan ja Andriivkan sekä Sadkyan ja Jablunivkan ympäristöissä.

Venäjän joukot kärsivät rajuja tappioita kesähyökkäyksessään Ukrainan pitkällä rintamalinjalla.

