Vuodettu luettelo venäläisen pataljoonan tappioista Ukrainan rintamalla viittaa kuolleiden ja haavoittuneiden suhdeluvun olevan 1,36:1.

Asiasta kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen X-palvelussa.

Tämä tarkoittaisi sitä, että kuolleita on enemmän kuin haavoittuneita, mikä on poikkeuksellista.

Telegram-kanava ne zhdi novosti (”älä odota hyviä uutisia”) kertoo saaneensa listan eräältä 3. moottoroidun kivääripataljoonan upseerilta. Pataljoona kuuluu 9. moottoroituun kivääriprikaatiin.

Listan mukaan pataljoonan kokonaistappiot ovat 163 sotilasta alle kuukaudessa, ja tämä luku kasvaa päivittäin. Päivittäisten uhrien määräksi ilmoitetaan 5–10.

– Tämä on lähes varmasti aliarvio, sillä komentajat usein vääristelevät tappiolukuja näyttääkseen paremmalta tai jättääkseen listalta pois omien joukkojen teloittamat tai kuoliaaksi kiduttamat venäläissotilaat, Owen toteaa.

Kyseisen lista tappiot on kirjattu seuraavanlaisesti:

Kuolleita 24 (14.7 %)

Haavoittuneita 65 (39.9 %)

Vangeiksi jääneitä 1 (0.6 %)

Kadonneita 64 (39.2 %)

Rintamakarkureita 9 (5.5 %)

– Kadonneet ovat lähes varmasti kuolleita. Kun lasketaan kuolleet ja kadonneet yhteen, niin kuolleiden ja haavoittuneiden suhdeluku on 1,36:1, Owen sanoo.

Suurin osa uhreista johtuu tykistöiskuista, räjähdedronehyökkäyksistä ja miehittämättömien ilma-alusten pudottamista räjähteistä.

– 9. prikaati näyttää tällä hetkellä osallistuvan Venäjän hyökkäyksiin Ukrainan Sumyn alueella, jossa on käyty verisiä taisteluita, Owen kertoo.

Pataljoonan sotilaiden kerrotaan toistuvasti haavoittuvan tai katoavan taisteluissa. Heitä lähetetään taistelutehtäviin ilman asianmukaista tukea, koordinointia ja tiedustelua.

1/ A leaked list of casualties from a Russian battalion taking part in an offensive suggests a killed/wounded ratio of 1:36 to 1. According to US Secretary of State Marco Rubio, losses stand at over 100,000 dead this year alone. ⬇️ pic.twitter.com/R8fCqUVaUy

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 16, 2025