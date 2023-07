Venäjän johdolla uusi arvostelija: Miehet loppumassa, loppukesästä tulee vaikea

Venäjän johtoa arvostelleen Donbassin separatistijoukkojen ex-komentajan Igor Girkinin (Strelkov) jouduttua lukkojen taakse, on hänen tilalleen löytynyt uusi tuomiopäivän pasuuna.

Girkinin ystävä venäjämielisistä Itä-Ukrainan separatisteista, koodinimeltä Murz, Andrei Morozov, kuvailee Telegram-viestissään, että Ukraina on toteuttanut vastahyökkäystään onnistuneesti. Ukraina on iskenyt etulinjassa kaikissa mahdollisissa kohdissa ja tuhonnut koulutettuja joukkoja sekä Venäjän tykistöä. ”Murzin” viestistä kertoi sotaa seuraava kanava WarTranslated.

– Moskova myöntää, että ensimmäinen liikekannallepano tyrittiin, ja liikekannallepanoa tullaan jatkamaan, kirjoittaa Morozov, joka on Venäjällä suosittu sotabloggari ja vapaaehtoisena taistelijana neljännessä prikaatissa, niin kutsutussa Luhanskin ”kansantasavallan” prikaatissa.

Morozovin mukaan ennen kuin lisää joukkoja saadaan liikkeelle ja edes jotenkuten koulutettua, on Venäjä kuitenkin ongelmissa.

– Uskon, että koko elokuu ja syyskuu tulevat olemaan hyvin vaikeita, Morozov arvioi Telegramissa ja lisää, että jos Ukraina pystyy murtautumaan etulinjan läpi tiedossa on ”katastrofi”.

Mikäli joukkoja yritetään saada liikkeelle nopeasti, se johtaa Morozovin mukaan siihen, että mobilisoituja heitetään junista suoraan taistelukentälle ilman koulutusta, millä taas on omat seurauksensa.

Venäläisjoukkojen tilanteeseen liittyen Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko on jakanut X-yhteisöalustalla videon, jossa ryhmä venäläissotilaita valittaa kohteluaan ja vetoaa Vladimir Putiniin. Miehet kertovat, että suurin osa heistä on viettänyt kymmenen kuukautta rintamalla ilman lomaa, eikä luvattuja palkkoja ole maksettu.

Ylin johto pakottaa ostamaan sotilaspuvut omalla kustannuksella ja jopa juomavedestä on pulaa, sotilaat sanovat. Jälkeen päin sotilaat ovat Herastshenkon mukaan selittäneet tekemäänsä videota ”henkisellä väsymyksellä” ja peruneet puheensa komentajiensa arvostelusta.

While Girkin is gone, his mate Murz from the 4th "LPR" Brigade is taking the turn in doom posting: he says Ukrainians are successfully realising their plans of strong pushes in any area of the frontline that is available, destroying Russian artillery and taking out trained… pic.twitter.com/V3xb4YYB7Q

The Russian mobilized from the 96th regiment recorded a video appeal to Putin and complained about the lack of vacations, payments, and provisions, including drinking water.

“Most of the military personnel has stayed here for 10 months without vacations. Salary payments of at… pic.twitter.com/4SPmdnMHH2

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 26, 2023