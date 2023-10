Venäjän jäädytetyt varat poikineet tuottoja Brysselissä jo kolme miljardia euroa

Loppuviikolla kokoontuneet EU-johtajat ovat hyväksyneet suunnitelmat edistää jäädytettyjen Venäjän-varojen tuomia tuottoja Ukrainan hyväksi. Huippukokouksen päätöslauselmassa todetaan, että toimeen tartutaan nyt määrätietoisemmin.

Financial Times kertoo virkamieslähteisiin perustuen, että komissio voisi esitellä lakiehdotuksen asiasta joulukuun alkupuolella. Tällä hetkellä tuottojen ohjaaminen Ukrainalle ei ole lakiteknisesti mahdollista.

Pakotteiden vuoksi Venäjän keskuspankin varoja on jäädytetty noin 300 miljardin dollarin edestä. Suurin osa varoista on arvopaperien säilytyksestä vastaavassa Euroclear-yhtiössä, jonka pääkonttori on Brysselissä.

Paljolti korkotason noususta johtuen jäädytetyt varat ovat poikineet tämän vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana Euroclearille tuottoa jo kolme miljardia euroa, kun viime vuonna samaan aikaan tuotto oli 347 miljoonaa.

Ft kuvaa, että tilanne on arvopaperikeskukselle vähintään kiusallinen, mutta suuret odottamattomat voitot luultavasti ovat omiaan lisäämään EU:ssa painetta kanavoida tuottoja Ukrainalle. Vaiheeseen, jossa varat konkreettisesti voidaan takavarikoida ja antaa Ukrainalle, on lehden mukaan kuitenkin vielä matkaa.