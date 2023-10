Petteri Orpo: EU:n puolustussektoria täytyy vahvistaa

Euroopan unioni jatkaa vahvaa sotilaallista, taloudellista ja diplomaattista tukeaan sekä humanitaarista apuaan Ukrainalle. EU-johtajat päättivät asiasta Eurooppa-neuvoston päätöspäivänä 27. lokakuuta Brysselissä. Suomea kokouksessa edusti pääministeri Petteri Orpo.

Pääministeri pitää keskeisenä toimena turvallisuussitoumuksia, jotka EU lupaa tulevaisuudessa Ukrainalle.

– On tärkeää päästä nopeasti yhteisymmärrykseen EU:n turvallisuussitoumuksista Ukrainalle. Poliittiset päätökset tulisi tehdä joulukuun Eurooppa-neuvostossa, Orpo sanoi.

Eurooppa-neuvosto vaihtoi jo torstaina näkemyksiä Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa videoyhteydellä. EU kiirehtii aseellisen tuen kuten ohjusten, ammusten ja ilmatorjuntajärjestelmien toimittamista Ukrainaan.

– Meidän täytyy vahvistaa EU:n puolustussektoria ja Euroopan puolustusteollista kapasiteettia mahdollisimman nopeasti. Vahva EU vahvistaa Natoa ja transatlanttista yhteistyötä, Orpo totesi.

Pääministeri Orpo toivoi tiedotteen mukaan edistystä myös Venäjän jäädytettyjen varojen hyödyntämisessä Ukrainan hyväksi.

Eurooppa-neuvoston yhteydessä käyty Eurohuippukokous käsitteli yleistä taloustilannetta ja talouspolitiikan koordinaatiota. Pääministeri Orpon mukaan vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa EU:n on oltava nykyistä kilpailukykyisempi sekä sisäisesti että globaalisti.

– Avainasemassa on toimivat ja kilpailukykyiset sisämarkkinat esimerkiksi palveluissa. Reilu kilpailu on keskeistä kasvukyvylle. Normaaleihin valtiontukisääntöihin on palattava niin pian kuin mahdollista, Orpo sanoi.

Eurooppa-neuvosto painottaa digipalveluiden ja puhtaan teknologian kehitystyötä, puhdasta energiatuotantoa, kiertotalouden kasvattamista sekä hallinnollisen taakan keventämistä.

– EU:n on pysyttävänä globaalina edelläkävijänä energiamurroksessa ja puhtaan teknologian ratkaisuissa. Toin esille biotalouden ja kiertotalouden mahdollisuuksia Euroopan teollisuuden uudistamisessa. Yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa on vähennettävä.

Kokouksen päätöspäivänä EU-johtajat kävivät myös strategisen keskustelun muuttoliikkeestä. Orpon mukaan muuttoliike on yhteinen eurooppalainen haaste. Hän peräsi pitkän aikavälin ratkaisuja.

– Tarvitsemme toimivia kumppanuuksia lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa. Meidän on voitava palauttaa ne, joilla ei ole laillista oikeutta oleskella unionissa, pääministeri Orpo sanoi.