Nolo loppu Mustanmeren laivastolle, alukset eivät uskalla poistua satamasta

Venäjän Mustanmeren laivasto ei voi toimia Mustallamerellä lainkaan, kertoo Ukrainan sotilastiedustelun Ryhmä 13 -yksikön komentaja.

Tästä miehittämättömiin aluksiin erikoistuneesta yksiköstä tiedetään hyvin vähän. Sen toimet pakottivat venäläiset siirtämään Mustanmeren laivastonsa jäänteet miehitetyltä Krimiltä Novorossijskin satamaan.

Ryhmä 13 käyttää Magura-meridroneja, jotka ovat upottaneet tai vaurioittaneet ainakin 16 venäläistä sota- ja tukialusta.

– He haluavat säilyttää laivastonsa jäänteet. En usko, että heillä on tällä hetkellä mitään ajatuksia laivaston käytöstä. Heidän tehtävänsä on nyt rakentaa laivastolleen turvajärjestelmä, yksikön komentaja kertoo Ukrainan puolustusministeriön alaiselle ArmyInform-medialle.

– Toistaiseksi laivaston käytöstä ei ole puhuttu, paitsi risteilyohjusten laukaisemisessa 20 mailin vyöhykkeellä Novorossijskista. Heidän laivastonsa ei voi toimia Mustallamerellä ollenkaan.

Hänen mukaansa Venäjän Kalibr-risteilyohjuksilla varustetut alukset eivät juuri koskaan poistu satamasta.

– He käyttävät pääasiallisesti nopeita Raptor-luokan partioveneitä Krimin ja Novorossijskin alueella. Kaikki muut alukset ovat ankkurissa. Joskus he tekevät manöövereitä (Novorossijskin) lahdessa ja siinä kaikki.