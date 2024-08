Venäjän hyökkäysryhmä tuhotaan videolla

Ukrainalaiset joukot tuhoavat venäläisen hyökkäysryhmän sosiaalisessa mediassa leviävällä videolla. Tallenne on nähtävissä tämän jutun lopussa.

Videolla on nähtävillä, kuinka venäläinen panssariajoneuvo lähestyy ukrainalaisia joukkoja. Lähietäisyydellä olevat ukrainalaisjoukot ampuvat kohti panssariajoneuvoa ja sen joukkoja, mikä pakottaa tuleen syttyneen ajoneuvon poistumaan paikalta. Videolta ei ilmene, jääkö hyökkääjän sotilaita ajoneuvon sisälle vai jättävätkö kaikki sotilaat vaurioituneen ajoneuvon.

Tallenteella on nähtävissä, kuinka venäläiset sotilaat yrittävät paeta tilanteesta. He eivät kuitenkaan pääse pakenemaan, sillä juoksuhaudoissa olevat ukrainalaissotilaat ampuvat heidät.

Videon tarkka kuvausaika ja -paikka ei ole tiedossa.

⚡️🇺🇦Ukrainian military personnel with small arms at close range finish off the 🇷🇺Russian assault group, which was abandoned by its own BMP-2 during an unsuccessful attempt to storm a position in the Vugledarsky direction pic.twitter.com/Ef0yzlHTfj

— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 13, 2024