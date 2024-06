Venäjän hyökkäyksestä tuli katastrofi: Komentajakin jäi vangiksi

Ukrainan asevoimien 36. merijalkaväkiprikaati kertoo Telegram-kanavallaan tuhonneensa ainakin yhden venäläisen rynnäkkökomppanian Vovtshanskin kaupungissa Harkovan alueen pohjoisosassa.

Ukrainalaiset vangitsivat hyökkääjän komppanian päällikön ja useita sotilaita.

Ukrainan 36. merijalkaväkiprikaati on julkaissut videon (jutun alla), jolla näytetään vangittujen venäläissotilaiden kuulustelu.

Hyökkääjän joukkojen kerrotaan kärsineen mittavia tappioita Harkovan alueella. Venäläisten sotabloggaajien jakamien tietojen mukaan noin sadan miehen kokoiset komppaniat olisivat kärsineet hiljattain Vovtshanskissa 88 prosentin tappioita kolmessa päivässä. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Venäjän 1009. moottoroidun kiväärirykmentin 5. komppaniassa palveleva Anton Andrejev kuvailee itsenäisen venäläismedia Astran Telegramissa julkaisemalla videolla, kuinka miehet käskettiin etenemään suoraan kranaatti- ja konekivääritulen sekä lennokkien keskelle Vovtshanskissa.

Käsittämättömistä menetyksistä huolimatta etenemistä jatkettiin. Andrejevin mukaan hänen 100 miehen joukostaan jäi lopulta jäljelle vain 12 miestä. 1009. rykmentti on väitetysti vedetty pois taisteluista. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Ukrainalaismedioissa uutisoitiin aiemmin tällä viikolla suuren venäläisjoukon antautumisesta alueella. Kyse on voinut olla kovia tappioita kokeneen venäläispataljoonan jäänteistä.

Ukrainan 3. rynnäkköprikaatin on kerrottu tuhonneen Harkovassa kokonaisen Venäjän pataljoonan viime lauantaina.

