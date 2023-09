Venäjän huoltolinjan sanotaan olevan lähellä murentumista

Ukrainan vastahyökkäyksen on todettu edistyneen viime viikkojen aikana rintaman eteläosissa Robotynen ja Verboven kylien välisellä alueella.

Joukkojen tavoitteena on edetä Tokmakin kautta Melitopoliin ja katkaista Venäjän ja miehitetyn Krimin niemimaan välinen maasilta.

Yhdysvaltain puolustushallinnossa Ukrainan etenemistä on kuvailtu ”merkittäväksi”. Vaikka Venäjän joukoilla on alueella muita puolustuslinjoja, uskotaan niiden olevan huomattavasti aiempia heikompia. Optimistisimmissa arvioissa Venäjän asemien on väitetty olevan jo lähellä romahdusta.

West Point -sotilasakatemian apulaisprofessori Jan Kallberg sanoo ABC-kanavalle, ettei noin 80 kilometriä Robotynestä etelään sijaitsevaa Melitopolin kaupunkia tarvitse edes vallata maasillan katkaisemiseksi.

Hänen mukaansa Ukrainan vastahyökkäyksen kannalta olisi riittävää, että joukot pääsisivät noin 10–15 kilometriä eteenpäin nykyisistä asemistaan.

– Melitopolia ei tarvitse saavuttaa vaikuttaakseen merkittävästi Venäjän vaihtoehtoihin. Asovanmerelle eteneminen ei ole edellytys sille, että venäläisjoukkojen logistiikka alkaa murentua, Kallberg sanoo.

Ukrainan eteläosissa taistelevat venäläisjoukot tarvitsevat tuekseen luotettavan maayhteyden, jonka kautta kuljetetaan ruokaa, polttoainetta, kalustoa, varaosia ja vahvistuksia. Tärkein kuljetusväylä kulkee 7–10 kilometriä Melitopolin pohjoispuolella. Se on jo lähes Ukrainan raketinheitinten ja haupitsien kantaman sisällä.

Takalinjan logistiikkaa pyöritetään yksityisten yritysten suurilla kuorma-autoilla.

– Jos maanteillä ja tarkastuspisteillä on jatkuvien tykistöiskujen uhka, niin he lähtevät pois, paitsi jos heidät pakotetaan mukaan toimintaan, Jan Kallberg toteaa.

Myös tykistöammusten varastointi voi muuttua entistä vaikeammaksi. Ukrainan alueelle aiemmin paennut Melitopolin pormestari Ivan Federov kirjoitti Telegramissa, että Tokmakista on tulossa pian rintamakaupunki. Miehityshallinnon toimijoiden väitetään jo osin paenneen.

RUSI-ajatuspajan tutkija Nick Reynolds uskoo venäläisjoukkojen kärsineen raskaita tappioita kesän taisteluissa.

– Suoraan sanottuna näyttää siltä, että heidän asemansa alkavat murentua, Reynolds toteaa ABC:lle.

"As winter approaches Putin will face a stark choice. He can fight on and risk mass troop surrenders, or pull back. Either way the so-called land bridge from Russia to Crimea will be snapped."https://t.co/2PktWHyUBw

— Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) September 6, 2023