Venäjän hirviöpommi FAB-3000 iskee videolla ensi kertaa

Ukrainan rintamalta on julkaistu video, jonka kerrotaan näyttävän ensi kertaa poikkeuksellisen suuren FAB-3000-liitopommin taistelukäytössä.

3,3 tonnin painoista pommia on esitelty näkyvästi Moskovan propagandassa. Maaliskuussa Venäjältä julkaistiin videomateriaalia silloisesta puolustusministeri Sergei Shoigusta tarkastamassa pommien tuotantolinjaa Nizhni Novgorodissa. Hirviöpommien tuhovoimalla on uhottu Venäjän mediassa. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

Nyt verkossa kiertävä video on peräisin Venäjän ilmavoimia lähellä olevalta Fighterbomber-tililtä Telegramista . Alla oleva video näyttää pommin valtavan räjähdyksen. Toisella alta löytyvällä videolla FAB-3000-pommia käytetään tiettävästi Lyptsin alueella.

Venäläiskanavalla vahvistetaan aiempia epäilyksiä pommin suuren koon epäkäytännöllisyydestä. Kanavan mukaan Su-34-rynnäkkökone pystyy kuljettamaan kolme 1,5 tonnin painoista FAB-1500-pommia, mutta vain yhtä jättiversiota. Halvoilla ohjausjärjestelmillä varustettujen liitopommien ajan varoitetaan kuitenkin olevan loppumassa ukrainalaisten kehittyvien elektronisen sodankäynnin kykyjen takia.

Ukrainasta on varoitettu jo pitkään Venäjän liitopommien etulinjassa aiheuttamista tuhoista. Pommien kantama on 65 kilometrin luokkaa. Se tarkoittaa, että niillä voidaan paikoin iskeä Ukrainan asemiin Venäjän alueelta. Ukrainalla ei toistaiseksi ole ollut juurikaan tehokkaita keinoja puuttua liitopommeja pudottavien venäläiskoneiden toimintaan. Ukrainan mukaan jo tämän kesän aikana maahan saapuvia F-16-hävittäjiä aiotaan käyttää ensisijaisesti liitopommi-iskuja tekevien Venäjän koneiden torjuntaan.

Reportedly the first video of a Russian FAB-3000 UMPK glide bomb strike. https://t.co/C1NY8OXWMG https://t.co/VilUVEYlmJ pic.twitter.com/ob32zsPLL9

— Rob Lee (@RALee85) June 20, 2024