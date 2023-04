Venäjän hävittäjät USA:n koneiden kimpussa – ”Melkein kuin he yrittäisivät taistella”

– He lentävät aggressiivisesti meitä vastaan, kun protokolliemme mukaan meidän pitäisi pysyä useiden mailien päässä toisistamme ja vain tarkkailla toisiamme, Yhdysvaltain ilmavoimien kenraaliluutnantti Alexus Grynkewich sanoo.

Hän kuvailee venäläisten pilottien lentävän ”melkein kuin he yrittäisivät hakeutua kaartotaisteluun”.

– Tämä on hyvin huolestuttavaa, Grynkewich jatkaa.

Amerikkalaislentäjiä on ohjeistettu välttämään provosoitumista.

– Emme aio käyttäytyä kuten he. Toimimme ammattimaisesti ja yritämme purkaa jännitteitä.

Yksin Yhdysvaltain koneet eivät Syyriassa lennä. Kenraaliluutnantti Grynkewichin mukaan koneet suojaavat vaaratilanteissa toisiaan.

– Yritämme aina pitää yhden koneistamme etulyöntiasemassa venäläisiin nähden silloin kuin he yrittävät toimia toista vastaan. Toinen [amerikkalainen] yrittää periaatteessa de-eskaloida, karistaa heidät, saada heidät lähtemään eri suuntaan, hän jatkaa.

Venäläiskoneiden käytös näyttäisi olevan osa suunnitelmallista toimintaa, jolla Moskova haluaa haastaa Yhdysvaltoja.

Venäjän koneiden lentojen on kerrottu käyneen selvästi aggressiivisemmiksi tämän vuoden maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen.

Aiemmin julkisuudessa olleiden tietojen mukaan venäläiset koneet ovat tehneet lentoja Syyriaan sijoitettujen amerikkalaisjoukkojen yli. Esimerkiksi NBC uutisoi hiljattain, että venäläiskoneet olivat loukanneet amerikkalaistukikohdan suojattua ilmatilaa maaliskuun aikana ainakin 25 kertaa.

Vaarallinen toiminta ei ole rajoittunut Syyriaan.

Kaksi venäläishävittäjää härnäsi maaliskuun lopulla amerikkalaista Reaper-lennokkia kansainvälisessä ilmatilassa Mustanmeren yllä. Toinen hävittäjistä lensi lennokin eteen ja päästi sen päälle polttoainetta. Kone osui lopulta lennokin potkuriin ja vaurioitunut lennokki putosi mereen. Venäläispilotit saivat Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigulta kunniamerkit tapauksesta.

Hiljattain julki vuotaneiden amerikkalaisten tiedusteluasiakirjojen mukaan venäläinen hävittäjä oli taas vähällä ampua alas brittiläisen RC-135-tiedustelukoneen Mustallamerellä viime syksynä.

Raportin mukaan venäläispilotti oli lukinnut ohjuksensa brittikoneeseen, mutta ase onneksi vikaantui. Amerikkalaistiedustelun mukaan lentäjä oli ymmärtänyt väärin tutka-asemalta välitetyt ohjeet ja kuvitellut erheellisesti, että hänellä oli lupa ampua kohdettaan.

Wienin arvostetussa VCNDP-tutkimuskeskuksessa työskentelevä venäläinen pitkän linjan ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Nikolai Sokov on varoittanut Venäjän etsivät nyt tilaisuuksia Yhdysvaltojen ja Naton painostamiseen provokaatioilla, joissa kohteiksi otetaan juuri sotilaskoneita. Sokov mainitsi taannoin esimerkkinä vaikkapa Euroopan taivaalla viime aikoina nähdyt Yhdysvaltain strategiset pommikoneet. Verkkouutiset kertoi Sokovin arvioista tässä jutussa.

Venäläistutkijan mukaan Kremlin ajatuksena on saada aikaan jonkinlainen ”rajattu kriisi”. Tarkoituksena on hyötyä niin sanotusta ”kustannusten epäsymmetriasta”, joka Venäjän ja länsimaiden välillä vallitsee. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa Naton tai Yhdysvaltojen käsitys tällaisiin välikohtauksiin sisältyvistä riskeistä on aivan erilainen kuin Venäjän, ja vaikuttaa siksi niiden päätöksentekoon eri tavalla.

Sotilaskoneisiin liittyvissä provokaatioissa riskiarvio suosii siis Nikolai Sokovin mukaan Venäjää. Yhdysvalloissa Ukrainan tukemista vastustavissa piireissä vedotaan usein suoran Yhdysvaltojen ja Venäjän välisen sodan riskeihin. Tämä on myös kulma, jota Venäjä pyrkii hyödyntämään.

The US released a video of an incident between a Russian Sukhoi Su-27 fighter jet and a US MQ-9 Reaper UCAV over the Black Sea on March 14.

In the footage, a Russian jet can be seen approaching an MQ-9 two times to dump fuel onto it, and causing its camera systems to cut off. pic.twitter.com/UhBIulio0U

— Status-6 (@Archer83Able) March 16, 2023