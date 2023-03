Venäläisasiantuntija: B-52-lennot voivat olla houkutteleva kohde

Sokov vastaa VCNDP:n tutkijakollegalleen Hanna Nottelle. Notte kiinnitti huomiota Venäjän ilmavoimien koneiden lentoihin Syyrian at Tanfissa olevien amerikkalaisjoukkojen yli. Asiasta uutisoineen NBC:n mukaan venäläiskoneet ovat loukanneet amerikkalaistukikohdan ilmatilaa maaliskuun aikana jo ainakin 25 kertaa. Helmikuussa tällaisia lentoja ei ollut yhtään ja tammikuun aikana niitä oli 14. Yhdysvaltain asevoimat on kuvannut muutosta huomattavaksi.

Nikolai Sokovin mukaan Venäjä pyrkii tällaisilla toimilla hyötymään toimijoiden välillä vallitsevasta ”kustannusten epäsymmetriasta”. Tässä yhteydessä sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa Naton ja Yhdysvaltojen käsitys välikohtauksiin sisältyvistä riskeistä on aivan erilainen kuin Venäjän ja vaikuttaa siksi niiden päätöksentekoon eri tavalla.

Kaksi Venäjän Su-27-hävittäjää härnäsi tiistaina amerikkalaista Reaper-lennokkia kansainvälisessä ilmatilassa Mustanmeren yllä. Toinen hävittäjistä lensi lennokin eteen ja päästi sen päälle polttoainetta. Kone osui lopulta lennokin potkuriin ja vaurioitunut lennokki putosi mereen. Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu on antanut venäläispiloteille kunniamerkit välikohtauksesta.

Nikolai Sokovin puheet B-52-pommittajien lennoista liittynevät Yhdysvaltain ilmavoimien viime aikojen toimintaan Euroopassa. Amerikkalaiskoneet ovat kiertäneet esimerkiksi Suomenlahdella ja käyneet Venäjän rajan lähellä.

Can only repeat what I said before: in the current environment, it is only rational for Moscow to challenge US/NATO and engineer a crisis – limited, but nonetheless. Reaper is another example. Flights of B-52s so close to airspace may be a attractive target, too.

🎪 Shoigu presented Orders of Courage to Su-27 pilots who shot down an American drone over the Black Sea.

Major Sergey Popov and Major Vasily Vavilov received the awards.

Earlier, the Russian Defense Ministry claimed that the drone fell on its own. pic.twitter.com/Vi2w1sOzXL

