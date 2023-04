Venäjän hävittäjä räjähtää videolla tulipalloksi

Ukrainan ilmapuolustus on ampunut alas Venäjän Su-25 -rynnäkköhävittäjän.

Kone pudotettiin Mariinkassa Donetskin alueella. Pudotuksen on vahvistanut niin Ukrainan armeijan pääesikunta ja maan asevoimien ilmapuolustuksen johto.

Hävittäjän tuho tallentui Ukrainan ilmatorjunnan videolle. Videolla kone putoaa maahan ja räjähtää tulipalloksi.

Helmikuussa raportoitiin Venäjän päätöksestä alkaa käyttää ilmavoimiaan suuressa mittakaavassa hyökkäyksessään. Asiasta päätettiin siitä huolimatta, ettei hyökkääjä ole kyennyt saavuttamaan ilmaherruutta Ukrainassa.

Venäjä ei ole myöskään onnistunut tuhoamaan Ukrainan pitkän kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. Venäjän asevoimiin ja ilma-aseeseen erikoistunut tutkija Guy Plopsky arvioi, että tämä on tehnyt toiminnasta vaarallista jopa moderneille konetyypeille, sillä ne joutuvat lentämään todella matalalla.

– Esimerkiksi Su-25-rynnäkkökoneet lentävän tietojen mukaan tavanomaisesti noin 50 metrin korkeudessa tai sen alle. Tämä vähentää pilottien tilannetajua ja lisää lentäjän virheen mahdollisuutta, Plopsky toteaa.

Saw reports earlier on social media from Ukrainian troops celebrating the downing of a Russian jet over Mariinka. This appears to be confirmation; video + General Staff statement. https://t.co/AFoCbFG8Nv

— Christopher Miller (@ChristopherJM) April 7, 2023