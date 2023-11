Venäjän hallituksen lehti: Suomi on etulinjan maa kuin natsi-Saksan aikana

Venäjän hallituksen lehti Rossiskaja Gazeta on julkaissut verkkosivuillaan tästä löytyvän kirjoituksen, jossa käsitellään Suomen ja Venäjän suhteita ja itärajan tilannetta.

Propagandateksti antaa hyvän käsityksen siitä, millä tavalla itärajan tilannetta yritetään kuvata Venäjän sisällä.

Jutussa todetaan, että Suomi aikoo sulkea koko itärajan keskiviikkoyönä. Suomessa tällaisesta ei ole puhuttu mitään. Toistaiseksi neljä Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkaa on suljettu, ja tulijoiden virta on keskittynyt pohjoiseen. Hallituksen tiedetään kuitenkin valmistelleen lisää toimenpiteitä, joita voidaan tehdä tarpeen vaatiessa hyvin nopeasti, jos Venäjä ei muuta toimintaansa ja lakkaa järjestämästä siirtolaisia Suomen rajalle. Tämän on katsottu merkitsevän sitä, että raja lopulta suljetaan tarpeen vaatiessa.

RG:n teksti on taattua Venäjän propagandaa. Ukrainan sodasta ja Venäjän hyökkäyksestä maahan sekä niitä seuranneista kansainvälisistä pakotteista ei puhuta jutussa käytännössä mitään. Sitäkään ei kerrota, että rajan tulijoiden takana ovat Venäjän viranomaiset. Juttu vilisee vihjauksia Venäjän viljelemiin salaliittoteorioihin.

RG:n mukaan Suomen ”epäystävällisten askelten” takana on se, että Natoon liittyneelle Suomelle ei ole enää soveliasta olla vakaissa tai ystävällisissä väleissä Venäjän kanssa. Käskyn rajojen sulkemiseen väitetään luonnollisesti tulleen Atlantin toiselta puolelta.

Jutussa toistetaan vanhoja vakioväitteitä Venäjä-kaupan menetyksistä ja kuvaillaan, kuinka Suomen ja Venäjän raja oli toisen maailmansodan jälkeen ”hyvin naapurussuhteiden ja molemminpuolisen kunnioituksen standardi”.

Tekstissä myös haikaillaan puolueettoman Suomen perään ja heitetään jopa vihjaus natseihin. Jutussa viljellään lisäksi käsitystä Suomesta aiemmin ”neutraalina maana”. Tämä ei pidä paikkaansa. Sotilaallisesta liittoutumattomuudestaan huolimatta Suomi ei ole ollut ”puolueeton” maa sen jälkeen, kun se liittyi Euroopan unioniin 1995.

– Rajanylitysten täydellinen lopettaminen ja aidan rakentaminen Venäjän rajalle on looginen lopputulema Suomen geopoliittiselle siirtymälle neutraalista valtiosta ”etulinjan maaksi”, jollainen Suomi oli natsi-Saksan aikaan, tekstissä sanotaan.

Viittaus toiseen maailmansotaan on sekin tyypillinen Venäjän nykyiselle propagandalle. Diktaattori Vladimir Putinin Venäjällä toisen maailmansodan historian uudelleenkirjoitus on otettu olennaiseksi osaksi politiikan ideologista perustaa. Neuvostoliiton ja natsi-Saksan yhteistyö on pyritty viime vuosina hävittämään historiankirjoista ja neuvostodiktaattori Josif Stalinin hirmuteot valkopesemään pois.