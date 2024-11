Suomen suurimmalta vientialalta lohduttomia uutisia

Suomen suurimman vientialan teknologiateollisuuden toiveet suhdannekäänteen paranemisesta ovat olleet ennenaikaisia. Näkyvissä ei ole vieläkään merkkejä käänteestä parempaan.

Uusien tilausten arvo suurimmalla toimialalla on edelleen laskenut ja kysyntä jatkaa heikkenemistä, kertoo Teknologiateollisuus ry:n tuore tilauskanta- ja henkilöstötiedustelu.

– Pääviesti on se, että odotukset, jotka kesän aikana olivat sen suhteen, että tilanne helpottuu loppuvuoden aikana, eivät ole realisoituneet, vaan tilanne jatkuu vaikeana ja käännettä saadaan odottaa ensi vuoden puolelle, tiivisti johtaja, pääekonomisti Petteri Rautaporras teknologiateollisuuden suhdannetilanteen perjantaina pidetyssä mediatilaisuudessa.

Teknologiateollisuuden tilanne Suomessa ja yritysten suurimmilla markkina-alueilla Euroopassa on jatkunut erittäin vaikeana koko syksyn ja näyttää vuoden lopulle saakka hyvin haastavalta. Suomalaiset yritykset ovat odottaneet suhdanteen kääntymistä jo useita kuukausia, mutta konkreettisia merkkejä teknologiateollisuuden elpymisestä ei ole vieläkään näkyvissä.

Euroalueella erityisesti teollisuuden näkymät ovat heikot eikä haasteisiin näy helpotusta. Euroopan talousveturi Saksa vaikuttaa olevan tällä hetkellä maanosan sairas mies. Saksan talouden haasteet ovat rakenteellisia ja maa kärsii Kiinasta tulevasta kovasta kilpailusta.

Teknologiateollisuuden tuoreimman selvityksen mukaan koko toimialan uusien tilausten arvo oli heinä–syyskuussa kaksi prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä.

Teknologiateollisuus julkaisee tilauskanta- ja henkilöstötiedustelun neljä kertaa vuodessa.

Erityistä huolta aiheuttaa suurimman toimialan kone- ja metallituoteteollisuuden hyvin heikkona jatkunut tilanne. Toimialan tilauskertymä heikkeni heinä–syyskuussa kuusi prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Tilauskannan arvo on jo 17 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Tilauskannan ohentuminen on kestänyt nyt jo poikkeuksellisen pitkään.

Tarjouspyyntökyselyn saldoluku oli syyskuussa -13, ja kokonaiskysyntä on jatkunut hyvin heikkona. Teknologiateollisuuden tarjouspyyntökyselyn saldoluku on ollut nyt negatiivinen yhdeksän vuosineljännestä peräkkäin. Kyseessä on mittaushistorian pisin yhtäjaksoinen aika, kun saldoluku on negatiivinen.

Tilanne on masentava talouden näkymien suhteen, totesi mediatilaisuudessa myös Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Minna Helle. Hän aloittaa Teknologiateollisuuden toimitusjohtajana 11. marraskuuta.

– Meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin panostaa kasvuun. Kriittisen tärkeää on, ettei lamaannuta paikalle. Julkisen talouden ongelmien suurin syy on myös kasvun puute. Ilman kasvua haasteita ei tulla selättämään. Pitkällä aikavälillä uskomme, että suomalaisella teknologiateollisuudella on hyvät kasvumahdollisuudet, Helle muistuttaa.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi kommentoi tilaisuudessa myös lyhyesti työehtosopimusneuvotteluiden tilaa.

– Neuvottelut on edenneet aikataulussa. Pöydällä on hankalia asioita. Neuvotteluita on käyty rakentavassa hengessä. Neuvotteluosapuolet ovat sitoutuneet siihen, että ollaan sopimassa asioista ja neuvottelutulos rakennetaan yhdessä. Haastava taloustilanne tuo palkkakeskusteluun omat haasteensa. Meillä pitäisi olla hyvät edellytykset maltilla ja realistisesti tehdä fiksut ratkaisut lähiviikkojen aikana, hän taustoitti neuvottelujen tilaa.

Teknologiateollisuuden voimassaoleva työehtosopimus päättyy marraskuun lopussa.