Venäjän FSB kertoo taistelevansa asemiehiä vastaan Dagestanissa, kahdessa kaupungissa poikkeustila

Venäjän Dagestanin tasavallan alueella on meneillään useampi terrorisminvastainen operaatio. Maan turvallisuuspalvelu FSB kertoo taistelevansa asemiehiä vastaan ainakin Mahatshkalan ja Kaspijskin kaupungeissa. Lisäksi FSB väittää pysäyttäneen viime päivinä useita suunniteltuja terroritekoja. Asiasta kertoo venäläinen Kommersant-lehti.

Dagestanissa sijaitsevissa Kaspijskissa ja Mahatshkalan kahdella alueella on julistettu poikkeustila antiterrorismioperaation vuoksi. Eri lähteiden mukaan useita asuntoja olisi piirityksen kohteena.

– Terrorismintorjuntaoperaation aikana erityistoimenpiteet ja väliaikaiset rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi, Kommersant kertoo.

FSB:n mukaan se oli aiemmin saanut tietoa ”terrorismitoimintaan osallistuneiden aseellisten henkilöiden olinpaikasta.” Tämä väitetysti laukaisi tarpeen nyt nähtäville operaatioille.

Indianan yliopistolla muun muassa Keski-Aasian politiikkaa tutkivan Harold Chambersin mukaan sosioekonominen tilanne on Dagestanissa varsin heikko. Tämä on lisännyt alueen levottomuutta jo pitkään.

– Yleisesti ottaen Dagestanin asukkaiden kohtaamat ongelmat ovat hyvin tiedossa ja ovat olleet olemassa jo jonkin aikaa. Perustarpeiden puute on säännöllinen ilmiö, Chambers kirjoitti viime vuoden elokuussa uutissivusto Riddlelle.

Local outlets saying CTOs ongoing in multiple neighborhoods of Makhachkala and Kaspiisk. Reportedly terrorists blockaded in multiple apartments. https://t.co/ZPdsH5Kbxu

