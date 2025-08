Venäjän eversti kohteli sotilaitaan kuin tykinruokaa – omat tappoivat

Venäläissotilaat tappoivat yksikkönsä komentajan kaltoinkohtelun vuoksi, kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen viestipalvelu X:ssä.

Venäjän maavoimien 19. panssarirykmentin komentajan, eversti Jevgeny Ladnovin kuolemasta uutisoitiin alun perin marraskuussa 2024. Tuolloin hänen kerrottiin kuolleen Luhanskissa Kreminnan lähellä tykistöiskussa.

Ladnovin alaisuudessa palvellut alikersantti Andrey Perevoštšikov on nyt kuitenkin julkaissut videon, jossa hän kertoo Ladnovin todellisen kohtalon. Perevoštšikov sanoo, että Ladnov lähetti tahallaan sotilaitaan kuolemaan, ja että hänen omat sotilaansa tappoivat hänet.

– Mitä h––iä, miksi olette edelleen elossa, senkin p––iaiset? Mitä enemmän teitä on, sitä enemmän tähtiä saan olkalaatoihini ja mitaleihini, Ladnovin kerrotaan sanoneen joukoilleen ennen kuolemaansa.

– Olen tuhonnut kaksi hyökkäysrykmenttiä ja syksyyn mennessä tuhoan teidät, kuljetan kuolinilmoitukset vaimoillenne ja p––en vaimojanne.

Perevoštšikovin kertomus vastaa aiemmin Ladnovin alaisuudessa palvelleen sotilaslääkärin kokemuksia, joista uutisoitiin toukokuussa 2024. Tuolloin 19. panssarirykmentistä paennut lääkäri kertoi Ladnovin ja hänen kätyreidensä tappaneen sotilaita, joita Ladnov piti ”ei-toivottuina”.

Rykmentin komentajat myös kavalsivat sotilaiden palkat ja suunnittelivat etukäteen, kenen kuolemista he hyötyisivät eniten.

– He eivät tuoneet haavoittuneita taistelukentältä, he mätänivät ja kuolivat sinne, jotta heille ei tarvitsisi maksaa haavoittumisesta. Heidät listattiin kadonneiksi, ja palkat jaettiin komentaja Ladnovin ja hänen kätyreidensä kesken, lääkäri kertoi.

Lääkäri sanoi Ladnovin lempinimen olleen ”teurastajakomentaja”. Ladnov myös yritti tehdä lääkäristä ”kenttävaimon”.

Vielä lokakuussa 2024 Ladnov tiettävästi määräsi seitsemän sotilasta teloitettavaksi niskoittelusta. Miesten luotiliivit riisuttiin ja heidät vietiin läheiseen metsään ammuttavaksi.

Muutamaa viikkoa myöhemmiin Ladnov tapettiin.

Perevoštšikov taas loukkaantui taistelussa, ja hänet siirrettiin 482. ilmatorjuntadivisioonaan. Kun hän valitti, että palkintoja jaettiin vain komentajien myötäilijöille, määrättiin hänet rangaistuspataljoonaan. Kun hän kieltäytyi hyökkäyksestä, häntä kidutettiin.

– He sitoivat minut, potkivat minua, p––iaiset. He potkivat kaulaani, ja h––tti siihen sattuu. He pakottivat minut seisomaan yhdellä jalalla kuusi tuntia, kuusi tuntia, Perevoštšikov kertoo videolla.

Perevoštšikov kertoo antaneensa kuvaamansa videon ystävälleen, ja käskeneen häntä julkaisemaan sen, mikäli hän katoaisi. Hän ilmaisee videolla huolensa siitä, että hänen komentajansa haluavat tappaa hänet.

– En pelkää kuolemaa, mutta on pelottavaa kuolla turhaan. Tulin taistelemaan isänmaan puolesta. […] Tätä en odottanut. Suurin pahuus tulikin niin kutsutuilta ystäviltäni, Perevoštšikov tillittää.

