Venäjän erityisedustaja hivelee Donald Trumpia nyt salaliittoteorialla

Venäjän presidentin Vladimir Putinin erityisedustaja Kirill Dmitriev ja Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaikuttavat käyvän erikoista dialogia sosiaalisen median kanavilla. Tai: Trump aloitti, ja Dmitriev jatkaa. Arveluttavinta tässä piiloviestinnässä on, että siinä käytetään salaliittoteoriaa.

Venäjän valtion sijoitusrahaston johtaja Dmitriev on yksi Venäjän edustajista, kun Yhdysvallat yrittää tunnustella Venäjän ja Ukrainan mahdollisuuksia saada Venäjä lopettamaan laiton hyökkäyssotansa Ukrainassa. Kiovassa syntynyt ja Yhdysvaltojen huippuyliopistoissa Stanfordissa ja Harvardissa opiskellut Dmitriev Venäjän vastinpari Trumpin erityisedustaja Steve Witkoffille.

Dmitriev on Insider-lehden mukaan räätälöinyt viime viikolla julki tulleen 28 kohdan ”rauhansuunnitelman” jo talvella 2025. Lehden mukaan Dmitrievin luonnos oli suunniteltu tarkoin siten, että se vetoaisi Trumpin hallinnon tunnettuihin ennakkoasenteisiin ja haluun tehdä vastikkeellisia sopimuksia.

Luonnos tuli julki 20. marraskuuta. 24. marraskuuta Donald Trump jakoi omassa Truth Social -palvelussaan alun perin viestipalvelu X:ssa julkaistun piirroskuvan itsestään. Kuvassa on tuikea presidentti, myrskyn merkit, Yhdysvaltojen kongressitalo jonka torniin osoittaa kiikaritähtäimen punainen piste sekä tekstit ”on aika tuhota syvä valtio” ja ”tee se, Q”. Kuvan on tehnyt nimimerkki Spiritual Streetfighter.

Keskiviikkona Kirill Dmitriev komppasi X:ssa Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubiota. Molemmat vaikuttivat ilmeisen tyytymättömiltä rauhansuunnitelman ympärillä vellovaan uutisointiin. Rubio syytti muita sodanlietsojiksi ja Dmitriev nimitti rauhanpyrkimyksiä Yhdysvaltojen johtamiksi. Dmitriev täydensi omia kommenttejaan kuvalla.

Kuvan on tehnyt nimimerkki Spritual Streetfighter. Siinä on Yhdysvaltojen kongressitalo, tuikea presidentti Trump, myrskyn merkit ja tekstit ”luota suunnitelmaan” sekä ”Q+”.

Q-kirjainta tunnuksenaan käyttävän salaliittoliikkeen mukaan Q on oletettu ”hallinnon sisäpiiriläinen”, jolla on Q-tason henkilökohtainen turvaluokitus. Tämän luokituksen saanut ihminen on oikeutettu pääsyyn ydinturvallisuutta ja -aseita koskeviin salaisiin tietoihin. Vuonna 2017 Q-kirjainta nimimerkkinään käyttänyt ihminen kirjoitti enteelliseltä vaikuttavia tekstejä internetin anonyymeille kuvalaudoille ja uskotteli lukijoille toimivansa Trumpin hallinnon sisäpiirissä. Viestit koostuivat kryptisistä lauseista ja vihjeistä, joilla rakennettiin tarinaa globaalista eliitistä, joka teki kaikkia mahdollisia ja mahdottomiakin rikoksia. Q käynnisti salaliittoteorioiden kansanliikkeen, jossa yhdisteltiin antisemitistisiä myyttejä, rokotesalaliittoja, saatananpalvontaviittauksia ja viittauksia populaarikulttuuriin. Varsinkin koronapandemian aikana QAnon-liike rehotti ja sen seuraajat vaikuttivat uskovan että salainen tunnelieliitti pidätetään ja kaikille koittaa ”suuri herääminen”. Yksi liikkeen hillittömimmistä uskomuksista väittää, että tuntematon salaeliitti kiduttaa lapsia ja juo heidän vertaan uuttaakseen heistä adrenaliinin hapetustuotetta, jonka avulla muka pysyvät nuorina.

Donald Trumpille QAnon-liike on ollut mieluinen, sillä liikkeen parissa on tavattu uskoa että Trump on messiaaninen vapauttajahahmo, jota jopa salaa elossa oleva demokraattipresidentti John F. Kennedykin tukee. Tällainen huomio on arvatenkin poliitikolle mieluisaa, ja siihen Venäjän valtion sijoitusrahaston johtaja ja Putinin erityisedustaja Dmitriev nyt vetoaa.

