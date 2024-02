Venäjän erikoispalvelua syytetään Viron ministerin auton ikkunoiden rikkomisesta

Viron sisäministeri Lauri Läänemetsän ja virolaisen venäjänkielisen Delfi-uutissivuston päätoimittaja Andrei Šumakovin autojen ikkunat rikottiin viime vuoden joulukuussa.

Viron suojelupoliisi Kapo kertoo nyt yleisradio ERR:n mukaan ottaneensa kiinni kymmenen henkilöä, joiden epäillään toimineen Venäjän erikoispalvelun puolesta.

Tutkinnassa kerätyt tiedot viittaavaat siihen, että kyseessä oli Venäjän erikoispalvelun koordinoima hybridioperaatio. Sen tarkoituksena oli Kapon mukaan kylvää pelkoa ja luoda jännitteitä yhteiskunnassa.

Epäiltyt henkilöt toimivat Kapon mukaan Venäjän erikoispalveluiden ohjeiden mukaisesti. Autojen ikkunoiden rikkomisen lisäksi heitä kannustettiin häpäisemään muistomerkkejä.

Kapon ylijohtaja Margo Palloson varoittaa ihmisiä, joilla on houkutus lähteä Viron vastaiseen toimintaan.

– Ennemmin tai myöhemmin saamme kiinni ne, jotka yrittävät uhata Viron valtion turvallisuutta.

Pallosonin mukaan venäläiset erikoispalvelut ovat jo vuosia monin tavoin yrittäneet luoda jännitteitä Virossa. Yksittäisiä juoksupoikia laajempaa tukea toiminnalla ei hänen mukaansa Virossa ole.

– Venäjän erikoispalvelu ei välitä tekijöiden kohtalosta. Heitä käytetään niin sanottuna työkaluna, ja seuraukset ovat vain heidän harteillaan, hän varoittaa.

Palloson vahvisti, että epäillyistä oli värvätty sosiaalisessa mediassa. Hän kehottaa ilmoittamaan suojelupoliisille mahdollisesta värväystoiminnasta.

