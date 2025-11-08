Venäjän edustustoa Ruotsissa kiusataan maali-iskuilla

Venäjän kauppaedustusto Ruotsissa joutui lauantaiaamuna maali-iskun kohteeksi. Venäjän suurlähetystö kertoo asiasta Telegram-kanavallaan.

Suurlähetystön mukaan droonista tiputettiin varhain lauantaiaamuna maalia Tukholmassa sijaitsevan edustuston alueelle. Iskussa ei liene käytetty järin suurta määrää maalia, koska viestiin liitetyssä kuvassa näkyy vain pieni punainen maaliläiskä asfaltissa.

Venäläiset eivät kuitenkaan kommenteista päätelleen suhtautuneet tapahtumaan kevyesti.

– Kuten sanotaan, kommentteja ei tarvita, suurlähetystön viestissä todetaan.

Myös Venäjän ulkoministeriö jakoi Telegram-kanavallaan uutisen tapahtumasta.

Tapaus ei ole ensimmäinen laatuaan, sillä toukokuun 2024 jälkeen Venäjän suurlähetystöä ja kauppaedustustoa Ruotsissa on töhritty maalilla yli kaksikymmentä kertaa. Heinäkuussa Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova vihjasi Venäjän valtiollisen uutistoimiston Tassin mukaan, että Ruotsin viranomaiset hyväksyvät iskut.

– Laittomia toimia suoritetaan kerran kuukaudessa tai jopa useamminkin, ruotsalaisviranomaisten selvällä suostumuksella tai jopa hyväksynnällä, Zaharova totesi.

Syyskuussa tehdyn iskun jälkeen Zaharova taas väitti, että Ruotsi on Natoon liittymisen jälkeen menettänyt sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuutensa hallinnan.

Tassin mukaan iskut olisivat voineet olla vaarallisia, sillä joissain tapauksissa maalia on pudotettu lasiastioista. Iskuista olisi venäläisten mukaan voinut aiheutua ”vakavia vammoja”.

Vastaavia töhrimisiä on tapahtunut myös Moskovassa. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan lokakuussa Ruotsin suurlähettilään residenssi Moskovassa joutui myös maali-iskun kohteeksi. Tuolloin lähetystön pihalta löytyi maalitahra, muovipussi ja muovinpaloja.

Tapahtumasta tehdyssä raportissa arvioitiin, että maalisäiliö oli myös tiputettu droonista.

