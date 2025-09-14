Venäjän drooni loukkasi Romanian ilmatilaa – Asiantuntija: Venäjä testaa Naton rajoja

Venäjän drooni loukkasi eilen lauantaina Romanian ilmatilaa hyökätessään Ukrainaan.
Myös Puolassa ilmapuolustuksen valmiutta korotettiin maan lähialueilla lentäneiden droonien takia.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kirjoittaa viestipalvelu X:ssä ilmatilanloukkauksen kestäneen noin 50 minuuttia. Venäläisdroonit tunkeutuivat kymmenen kilometrin syvyyteen Romanian ilmatilassa.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija ja tietokirjailija Henri Vanhanen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä Venäjän testaavan Natoa.
– Ensin Puola, nyt Romania. Venäjän droonit testaavat Naton rajoja ja reaktioita, Europarlamentaarikko Mika Aaltolan erityisavustajana toimiva Vanhanen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
– Tämä on halpa tapa mitata, kuinka pitkälle Moskova voi mennä. Jokainen alasampumaton loukkaus rohkaisee seuraavaan.
Vanhasen mukaan Venäjä toimii tarkoituksella juuri Naton viidennen artiklan kynnyksen alapuolella. Siten Moskova pyrkii hivuttamaan reaktiorajaa ja nakertamaan Naton uskottavuutta, tutkija arvioi.
Vaikka kyseessä olisi ollut tahallisen teon sijaan vahinko, kantaa Venäjä asiantuntijan mukaan vastuun teosta.
– Vahinko tai ei, Venäjä kantaa vastuun. Strategisen viestinnän tulisi myös olla riippumatonta tästä: ilmatila on koskematon. Muutoin sen testaaminen houkuttelevaa.
