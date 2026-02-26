Venäjän budjetti petti 40 dollarin öljyllä – Vladimir Putin kutsui hätäkokouksen

Venäjän budjetin pohja pettää laskevien öljytulojen takia ja Moskova yrittää kehittää nopeaa hätäratkaisua budjettivajeen paikkaamiseksi. Venäjän diktaattori Vladimir Putin on järjestänyt asiasta poikkeuksellisen kokouksen. Asiasta on uutisoitu useissa venäläismedioissa.

Interfaxin mukaan Putin, pääministeri Mihail Mishustin, Venäjän keskuspankin pääjohtaja Elvira Nabiullina ja joukko muita keskeisiä päättäjiä kokoustivat ”useita tunteja” diktaattorin toimistossa Kremlissä tiistaina kehittämässä ratkaisuja valtiontalouden ahdinkoon.

Valtiovarainministeri Anton Siluanovin duumalle antaman selvityksen mukaan öljy- ja kaasutulot kattavat tänä vuonna enää alle 20 prosenttia Venäjän valtion budjetista. Ennen täysimittaista hyökkässotaa Ukrainassa osuus oli 40-50 prosenttia. Sekä öljyn hinnan lasku että entistä kovemmat pakotteet ja muut toimet Venäjän öljyä kuljettavan niin kutsutun varjolaivaston toiminnan rajoittamiseksi ovat iskeneet kovasti Moskovan sotatalouden leipähampaaseen.

BNE Intellinewsin analyysissä huomautetaan, että Moskovan öljy- ja kaasutulot putosivat neljänneksellä jo viime vuonna. Tänä vuonna Venäjän öljytuloihin odotetaan vielä 20 prosentin pudotusta. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että Venäjän valtiovarainministeriö arvioi valtiontalouden alijäämän asettuvan viime vuonna 0,5 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Lopulta alijäämä oli kuitenkin 2,8 prosenttia. Ennuste on tänä vuonna edelleen verrattain maltillinen 1,6 prosenttia. Useimmat asiantuntijat uskovat todellisen luvun asettuvan kuitenkin 3-4 prosenttiin.

Moscow Timesin mukaan Venäjän valtion budjetti on nyt rakennettu Urals-öljyn 59 dollarin barrelihinnalle. Hinta on kuitenkin rypenyt 40 dollarin tietämissä marraskuun lopusta lähtien. Tämä on näkynyt käytännössä jo esimerkiksi tammikuun puolittuneina öljytuloina viime vuoteen nähden. Anton Siluanovin mukaan budjettilaskelmien pohjana käytettävää hinta-arviota päivitetään lähiaikoina.

Hinta-arvion päivityksellä pyritään suojaamaan Venäjän kansallista hyvinvointirahastoa. Siellä oli viime vuoden lopulta arviolta noin 40 miljardia euroa. Rahaston varoja käytetään budjettialijäämän kattamiseen. Varoja on käytetty roimalla kädellä sodan ja sen vuoksi asetettujen pakotteiden kurjistaman talouden paikkaamiseen.