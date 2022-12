Venäjän armeijan videolla outo lipsahdus: Elämä on kurjaa syrjäseuduilla

Venäjän mediaa BBC:lle seuraava toimittaja Francis Scarr kiinnittää huomiota sosiaalisessa mediassa kiertävään Venäjän armeijan rekrytointivideoon (jutun alla).

Hänen mukaansa video paljastaa vahingossa, että Venäjän maakunnissa on lähes mahdotonta ansaita toimeentuloa. Mainos antaa ymmärtää, että liittymällä vapaaehtoiseksi armeijaan elämänlaatu paranee.

Video näyttää, kuinka neljä veteraania istuu iltaa keskustellen rahavaikeuksista ja yksitoikkoisesta elämästä.

Yksi miehistä toteaa, että ”tämä ei ole elämää” ja jokainen päivä on samanlainen samoine rutiineineen.

– Joka aamu menen tehtaaseen töihin ja sen jälkeen teen erilaisia pätkätöitä järjestyksenvalvojana tai ajamalla taksia. pääsen kotiin keskiyöllä ja lähden taas töihin seuraavana aamuna kello 6.00. En näe ollenkaan vaimoani ja lapsiani. Eikä minulla silti ole ollenkaan rahaa.

Toinen mies sanoo ymmärtävänsä kaverinsa tilanteen ja kertoo vaimonsa menettäneen työnsä.

– Kukaan ei tarvitse työvoimaa lukuun ottamatta 136 euroa kuukaudessa ansaitsevia siivoojia. Sitten minäkin menetin työni. Nyt me molemmat teemme sen verran pätkätöitä kuin vain voimme.

Kolmas mies kertoo palanneensa armeijasta siviiliin vuonna 2001, mutta hän ei ole vieläkään löytänyt ”paikkaansa elämässä”.

– En ole tottunut siviilielämään. Yksi asia tekee minut onnelliseksi – kun ikätoverimme ja nuoret jampat puolustavat kotimaataan taisteluissa. Se ilahduttaa sieluani, että olen tehnyt jotain hyvää tässä elämässä.

Neljännen miehen mukaan hänestä tuntuu siltä, että ”armeija oli meidän elämämme”.

– Että me teimme jotain hyvää. Me puolustimme kotimaatamme. Armeija oli elämä itsessään. Minusta tuntui aina siltä, että sain tukea. Me neljä jaoimme kaiken keskenämme. Se oli reilua ja veljellistä.

Hän toteaa nuorten miesten olevan nyt juoksuhaudoissa Ukrainassa ja kuvailee tilannetta Kremlin retoriikasta tutuksi tulleilla propagandistisilla väitteillä, joiden mukaan ”natsit kiduttavat siviilejä”.

– Mutta me olemme hyväkuntoisia sotaveteraaneja ja istumme täällä valittamassa elämästä sen sijaan, että voisimme tehdä jotain hyödyllistä. Ja koska maamme nyt kutsuu meitä, niin lähdetään (rintamalle).

Tämän jälkeen miehet päättävät ilmoittautua vapaaehtoisiksi armeijaan, pakata laukkunsa ja selittää tilanteen vaimoilleen seuraavan vuorokauden aikana.

Vastaavanlaisia videoita kiertää somessa tällä hetkellä. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Venäjä aloitti laajamittaisen sodan Ukrainassa helmikuussa. Venäjän armeijan kerrotaan menettäneen suuren määrän kalustoaan ja sotilaitaan.

Venäjä on kertonut mobilisoineensa 318 000 sotilasta. Se aloitti laajamittaisen hyökkäyksen kymmenen kuukautta sitten noin 200 000 sotilaalla.

Venäjä on kärsinyt rintamalle komennettujen joukkojen alhaisesta moraalista ja taisteluhaluttomuudesta.

Lukuisten mediatietojen ja sosiaalisessa mediassa kiertävien videoiden mukaan palvelukseen määrätyt venäläissotilaat lähetetään Ukrainaan ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös majoituksen ja johtamisen tason sanotaan olevan huonoa tai olematonta.

