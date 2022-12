Venäjän armeijalta outo mainos: Näin astut pois köyhyydestä

Sosiaalisessa mediassa leviää väitetysti Venäjän armeijan rekrytointivideo, jonka aitoudesta on riidelty useilla venäläisillä some-kanavilla.

Video näyttää (jutun alla), kuinka köyhyydessä elävällä vanhalla miehellä ja hänen lapsenlapsellaan on pulaa rahasta. Isoisä päättää laittaa Lada-autonsa myyntiin, koska muuta ratkaisua ei ole. Ilmoituksen nähnyt autosta kiinnostunut mies saapuu isosisän luokse ja tarjoaa puolet vähemmän pyyntihinnasta. Lopulta isosisä suostuu myymään autonsa liian halvalla.

Juuri ennen kauppakirjojen allekirjoittamista lapsenlapsi Sasha saapuu paikalle ja keskeyttää kaupat. Hän repii asiakirjat riekaleiksi ja kertoo isoisälleen ryhtyneensä sopimussotilaaksi Venäjän armeijassa. Siten Ladaa ei tarvitse myydä ja taloudellinen tilanne helpottaa.

– Nyt me olemme ehdottomasti turvassa, Sasha sanoo.

Videon lopussa isoisä ja Sasha halaavat lämpimästi ikään kuin kaikki heidän huolensa ovat kadonneet.

Videota on epäilty venäläisillä some-kanavilla muun muassa Ukrainan propagandaksi.

Itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän Venäjä-tutkimuksia johtava Christo Grozev kuitenkin toteaa Twitterissä, että kyseessä on oikea ja aito venäläinen mainos.

Venäjä aloitti laajamittaisen sodan Ukrainassa helmikuussa. Venäjän valtiontelevisio kertoi viime kesänä sodassa kuolleen venäläissotilaan perheestä, joka osti uuden auton kaatuneiden sotilaiden omaisille jaettavan korvauksen avulla.

Venäjän armeijan kerrotaan menettäneen suuren määrän kalustoaan ja sotilaitaan Ukrainassa.

Venäjä on kertonut mobilisoineensa 318 000 sotilasta. Se aloitti laajamittaisen hyökkäyksen kymmenen kuukautta sitten noin 200 000 sotilaalla.

Venäjä on kärsinyt rintamalle komennettujen joukkojen alhaisesta moraalista ja taisteluhaluttomuudesta.

Lukuisten mediatietojen ja sosiaalisessa mediassa kiertävien videoiden mukaan palvelukseen määrätyt venäläissotilaat lähetetään Ukrainaan ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös majoituksen ja johtamisen tason sanotaan olevan huonoa tai olematonta.

RU channels have been bickering if this recruitment ad is real or a Ukrainian psyop. It shows a grandpa+grandson living in extreme poverty, with the grandson's only solution for saving their old Lada being signing up for the army. Turns out it's a real Russian-made ad. pic.twitter.com/4NaLkcEZ5I

Amazing social advertisement from Russia: old man struggles with money, wants to sell his Lada for nothing. Last moment, his grandson tells him he signed a contract with the army. Everyone is happy.

Surprisingly, this video received a lot of criticism on Russian channels. pic.twitter.com/Y7eykj2daZ

— Dmitri (@wartranslated) December 20, 2022