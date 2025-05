Venäjältä valtava lennokit ja ohjukset yhdistävä isku Ukrainaan

Venäjän on toteuttanut yhden tähänastisen Ukrainan sodan suurimmista lennokit ja ohjukset yhdistävistä iskuista. Yhdysvaltalainen Ukrainan sotaa seuraava ajatushautoma Institute for the Study of War kertoo, että toukokuun 23. ja 24. päivän välisenä yönä Venäjä hyökkäsi 14 Iskander-M -ballistisen ohjuksen ja 250 iranilaisen Shahed-lennokin voimin Ukrainan kimppuun. Ukrainan ilmavoimat sanoi, ampuneensa alas kuusi Iskander-M -ohjusta ja 128 Shahed-lennokkia

Ukrainan viranomaiset ilmoittivat, että iskun pääkohteena oli pääkaupunki Kiova. Ohjukset ja lennokit osuivat myös Odessan, Harkovan, Dnipropetrovskin, Donetskin ja Zaporižžjan alueille. ISW:n mukaan Venäjän on merkittävästi lisännyt öisiä iskujaan Ukrainaan viimeisen viiden kuukauden aikana ja useat koko sodan suurimmista iskuista ovat sijoittuneet tammikuun 2025 jälkeiselle ajalle.

ISW arvioi lisäksi, että Venäjä vaikuttaa nyt vähentävän risteilyohjusten käyttöä, mikä ajatushautomon mukaan viittaa siihen, että lisääntynyt lennokkituotanto ja pitkän kantaman lennokkimallit tarjoavat halvemman vaihtoehdon risteilyohjuksille. Venäjä käyttää tyypillisesti suuria määriä Shahed-lennokkeja ylikuormittaakseen Ukrainan ilmatorjunnan yöllisissä iskuissa.

Venäjän joukot ovat ISW:n analyysin mukaan viime viikkoina laajentaneet merkittävästi asemiaan Kostjantynivkan lounaispuolella ja muodostaneet riittävät asemat käynnistääkseen hyökkäysoperaation Kostjantynivkaa kohti etelästä tai tukeakseen Pokrovskin ja Myrnohradin saartamista koillisesta tulevina viikkoina ja kuukausina.

Lisäksi venäläiset joukot ovat hiljattain edenneet Lymanin, Toretskin ja Novopavlivkan lähellä.

NEW: Russian forces conducted one of the largest combined drone and missile strikes of the war against Ukraine on the night of May 23 to 24, but used fewer missiles than in previous large-scale combined strikes.

Additional Key Takeaways:

Ukraine and Russia conducted a second… pic.twitter.com/G7wqCAWoFU

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) May 24, 2025