Venäjältä kommentti Suomen toiveesta saada dronetukikohta

Presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitry Peskov kommentoi Suomen mediassa esiin noussutta toivetta saada Naton lennokkitukikohta Pirkkalaan.

Peskovin mukaan tieto pitäisi saada varmistettua.

– Täytyy tarkistaa. Jos muistatte lausunnot siltä ajalta kun he liittyivät Natoon, he sanoivat ettei Suomi tuo sotilaallisia rakenteita rajojemme lähelle, Peskov vastasi lehdistötilaisuudessa esitettyyn kysymykseen.

Kommersant ja Parlamentskaja Gazeta kertovat, että Yleisradion venäjänkielisen palvelun mukaan Suomi on ehdottanut Natolle tiedustelulennokkien tukikohdan perustamista alueelleen. Tukikohdalle on ehdotettu neljää mahdollista sijaintia, joista yksi on Pirkkala. Pirkkalasta on noin 270 kilometriä Venäjän rajalle.

Naton suuret miehittämättömät tiedustelulennokit on sijoitettu Italian Sigonellaan. Kun turvallisuustilanne on kiristynyt ja Nato laajeni Suomeen ja Ruotsiin, lentoja on suunnattu myös pohjoiseen.

Syyskuun alkupuolella yksi näistä RQ-4 -lyhenteillä tunnetuista lennokeista saattoi joutua Venäjän paikannushäirinnän kohteeksi Viron yllä ollessaan tiedustelulennolla tai matkalla sellaiselle.

Viron ilmavoimien tiedottaja vahvisti pian sen jälkeen virolaiselle medialle, että RQ-4 Global Hawkilla oli yhteysongelma. Dronen reitistä piirtyi avoimiin paikannustietopalveluissa hurja suhru ennen kuin se palasi Sigonellaan.