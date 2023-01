Venäjällä väitetään Leopard-panssarivaunujen olevan jo Ukrainassa

Ukrainan tukijamaat ovat viime viikkoina kiistelleet modernien taistelupanssarivaunujen lähettämisestä Ukrainaan.

Uusi kalusto on katsottu tarpeelliseksi Venäjän uusien hyökkäysten torjumiseksi ja miehitettyjen alueiden vapauttamiseksi. Saksan liittokansleri Olaf Scholz on tähän mennessä kieltäytynyt lähettämästä Leopard 2 -vaunuja, jos Yhdysvallat ei samalla toimita Ukrainalle M1 Abrams -panssarivaunujaan.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki on arvostellut voimakkaasti Saksan linjaa ja todennut maan kokoavan tarvittaessa pienemmän koalition Leopardien lähettämiseksi. Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock sanoi sunnuntaina ranskalaismedian haastattelussa, ettei maa estäisi vaunujen lähettämistä muista maista. Saksalaisvalmisteiset Leopardit vaativat vientiluvan, josta päättää Olaf Scholz.

Venäjän johto on reagoinut vaihtelevasti taistelupanssarivaunuja koskevaan keskusteluun. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov vähätteli aiemmin asiaa ja väitti vaunujen aiheuttavan Ukrainalle lähinnä huolto- ja ylläpito-ongelmia. Hän uhkaili Ukrainaa myöhemmin vakavilla seurauksilla.

Venäläismediassa on liikkunut aiheesta myös perättömiä ja vainoharhaisiksi kuvailtuja tietoja. Kreml-myönteisen Semen Pegovin perustama WarGonzo-mediaprojekti julkaisi maanantaina päivityksen, jonka mukaan Leopard-taistelupanssarivaunuja olisi jo nähty Mykolajivin kaupungin lähellä. Se sijaitsee Ukrainan eteläosissa Hersonin luoteispuolella.

WarGonzo kertoi väitteensä saksalaiskalustosta pohjautuvan ”operatiivisiin lähteisiin” alueella. Propagandakanavan mukaan vaunuja olisi kuljetettu Mykolajivissa sijaitsevalle tehdasalueelle, jossa on aiemmin kunnostettu Ukrainan sotakalustoa.

WarGonzon ”analyysiosasto” väitti viimeaikaisen keskustelun pyrkivän siihen, että Saksalla olisi tarpeeksi aikaa muuttaa sotakaluston vientiä koskevaa lainsäädäntöään.

Länsimaista kalustoa koskevaa disinformaatiota on julkaistu venäläisten propagandakanavien lisäksi myös Venäjän puolustusministeriön tilannekatsauksissa. Niissä väitettiin jo viime kesänä maan asevoimien tuhonneen huomattavasti enemmän HIMARS-raketinheittimiä kuin mitä Yhdysvallat oli toimittanut Ukrainalle.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon vahvisti marraskuussa, että kaikki HIMARSit olivat todellisuudessa toimintakunnossa. Venäjän tiedetään iskeneen toistuvasti puusta rakennettuihin valemaaleihin.

Venäjän puolustusministeriö väitti tammikuussa useiden Bradley-rynnäkköpanssarivaunujen tuhoutuneen rintamalla ennen kuin niitä oli edes toimitettu Ukrainaan.

Russian military propaganda project WarGonzo claims its Ukrainian sources spotted two Leopards in Mykolaiv. 🤔 pic.twitter.com/LHZ3VVZX5Z

— Leonid ХВ Ragozin (@leonidragozin) January 23, 2023