Venäjän sanotaan ampuneen kymmeniä ohjuksia puisiin valemaaleihin

Ukrainan väitetään rakentaneen suuren määrän puisia ”raketinheittimiä” Venäjän asevoimien hämäämiseksi.

Amerikkalaiset ja ukrainalaiset lähteet kertovat Washington Post -lehdelle Venäjän haaskanneen pitkän kantaman risteilyohjuksia ja muita kalliita asejärjestelmiä kohteita vastaan tehdyissä iskuissa.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu ohjeisti jo alkukesästä asevoimia keskittymään amerikkalaisten HIMARS-raketinheitinten kaltaisten asejärjestelmien tuhoamiseen. Taistelukentän yllä lentävien lennokkien kameroilla puusta valmistettua hämäysmaalia voi olla hyvin vaikea erottaa todellisesta asejärjestelmästä.

Ensimmäiset valemaalit houkuttelivat Venäjän haaskaamaan ainakin kymmenen Kalibr-risteilyohjusta muutamassa viikossa. Ukraina päätti tämän jälkeen laajentaa hanketta.

Hersonin alueella sijaitsevia kohteita vastaan on hyökätty muun muassa Mustanmeren laivaston ampumilla risteilyohjuksilla.

– Kun lennokki näkee tykistöpatterin, se on kuin VIP-kohde, ukrainalaislähde sanoo.

Amerikkalaisdiplomaatti huomauttaa Washington Postille, että Venäjä on väittänyt tuhonneensa enemmän HIMARS-järjestelmiä kuin mitä Ukrainalle on edes toimitettu. Kalusto on pidetty turvassa liikkuvuuden ja hämäystaktiikoiden turvin.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon vahvisti aiemmin elokuussa, että kaikki Ukrainalle toimitetut HIMARS-raketinheittimet ovat edelleen toimintakunnossa.