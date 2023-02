Venäjällä tapahtuu kummia: Pietarin ilmatila suljettu, lentoja käännytetään myös Murmanskista

Pietarin ilmatila suljettiin maanantaina. Myös Murmanskiin matkalla olevia koneita on käännytetty takaisin lähtökentille tai ohjattu toisaalle.

Venäläismedia Bazan mukaan Pietarin taivaalla havaittiin maanantaina tuntematon kohde ja hävittäjät hälytettiin ilmaan. Baza kertoo, ettei Pietarin Pulkovon lentokentälle otettu aamupäivällä ollenkaan lentoja. Joidenkin lähteiden mukaan tuntemattomia kohteita olisi ollut useita. Venäjän mediassa on myös puhuttu ”suuresta lennokista”.

Sosiaalisessa mediassa leviävien tietojen mukaan Ukrainan rajalla sijaitsevalla Venäjän Belgorodin alueella olisi havaittu tuntemattomia lentäviä kohteita. Lennokki-iskun on taas kerrottu sytyttäneen tulipalon Rosneftin öljyvarastolla Krasnodarin alueella.

Ukraina on iskenyt toistuvasti syvälle Venäjän alueelle lennokeillaan. Tämä on herättänyt epäilyksiä Venäjän ilmapuolustuksen ja -valvonnan kyvyistä.

