Öljyvarasto räjähti Venäjällä – Rosneftin laitos liekeissä videolla

Venäläisen öljyjätti Rosneftin varastolla Tuapsessa Krasnodarin alueella on tapahtunut räjähdyksiä. Öljyvarasto liekehtii alta löytyvillä videoilla.

Venäjän median mukaan aamuyöllä tapahtuneet räjähdykset johtuivat lennokki-iskuista. Sosiaalisessa mediassa leviävien tietojen mukaan myös Rosneftin öljynjalostamo olisi vaurioitunut. Tietoja ei ole vahvistettu.

Mikäli kyseessä on ukrainalainen isku, voidaan sitä pitää merkittävänä saavutuksena. Mustanmeren rannalla sijaitsevaan Tuapsen satamaan on Ukrainasta matkaa reilusti yli 400 kilometriä.

Venäjältä on tullut tänään myös vahvistamattomia raportteja Belgorodin alueella havaituista ja väitetysti pudotetuista tuntemattomista kohteista. Pietarin ilmatila taas suljettiin aamupäivällä ja hävittäjien on kerrottu lentäneen kaupungin yllä.

/4. In the meantime, airspace over St. Petersburg is closed right now, and civil aircraft are not flying to Pulkovo Airport at the moment. It is reported that an unknown aircraft violated the airspace. Planes on a flight to St. Petersburg are redirected.

/1. Russian media report that around 2 a.m. on February 28. Two drones with explosives attacked the Rosneft oil depot near the city of Tuapse. Distance to the territory controlled by Ukraine from there is +430km. pic.twitter.com/lfXDzv0m6J — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 28, 2023