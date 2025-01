Venäjällä surkea satokausi, elintarvikkeiden hinnat nousevat

Venäjän viime vuoden viljasato jäi odotuksia heikommaksi. Kaikkien viljakasvien sato oli yhteensä noin 125 miljoonaa tonnia eli 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2023. Asiasta kirjoittaa Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos (Bofit) tuoreessa viikkokatsauksessaan.

Vehnää korjattiin viime vuonna 82 miljoonaa tonnia, eli 16 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Myös monien muiden viljelykasvien satomäärät supistuivat selvästi: maissin, ohran ja sokerijuurikkaan sato supistui 20 prosenttia ja perunoiden 10 prosenttia. Heikkoa satoa on selitetty epäsuotuisilla sääolosuhteilla, mutta myös muun muassa laadukkaiden siementen, eräiden koneiden ja laitteiden sekä työvoiman saatavuudessa on ollut ongelmia.

Bofitin mukaan huonosta sadosta huolimatta Venäjä on täysin omavarainen useimpien maataloustuotteiden osalta. Jotta tuotannon supistuminen ei heijastuisi kotimaisiin hintoihin, monien viljelykasvien vientiä on rajoitettu. Esimerkiksi riisin vienti on kokonaan kielletty kesäkuuhun saakka.

Kaikkien vientirajoitusten kääntöpuolena on viljelijöiden kannattavuusongelmat. Kotimarkkinahinnan sääntely vientiä rajoittamalla kasvattaa samalla painetta lisätä erilaisia maatalouden tukia.

Maataloustuotannon ongelmat heijastuvat Bofitin mukaan myös karjatalouteen. Maitotilojen maidontuotannon määrän kasvu loppui viime vuoden keväällä, ja tammi-marraskuussa maitoa tuotettiin vain saman verran kuin edellisvuonna. Lehtitietojen mukaan moni meijeri supisti voin tuotantoa loppuvuonna kohonneiden kustannusten takia.

Heikompi satovuosi ja toimitusketjujen ongelmat heijastuvat elintarviketeollisuuteen, missä tuotannon vuosikasvu vielä alkuvuonna oli 6 prosenttia, mutta loppuvuonna enää noin prosentin. Kasvun hiipuminen on osaltaan johtanut elintarvikkeiden hintojen nopeaan nousuun. Viime marraskuussa elintarvikkeiden hinnat nousivat 10 prosenttia edellisvuodesta, mutta muutamien yksittäisten tuotteiden kohdalla inflaatio on ollut selvästi tätä nopeampaa.

Etenkin voin hinnannousu on ollut hämmentävän nopeaa, marraskuussa 2024 hinta oli 34 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Vähittäiskaupassa maidon ja maitotuotteiden hinnannousu samaan aikaan oli 14 prosenttia, Bofitin katsauksesta selviää.

– Tilanteeseen on tuttuun tapaan puututtu helpottamalla tuontia, ohjeistamalla aluehallintoviranomaiset huolehtimaan paikallisista hinnoista ja avaamalla kilpailuviranomaisen tutkinta mahdollisesta hintamanipulaatiosta. Lisäksi muun muassa voin, omenoiden ja perunoiden tuontitulli on poistettu kesäkuun puoliväliin saakka, Bofitin katsauksessa kirjoitetaan.

Venäjä on yksi maailman suurimpia vehnän viejiä, ja valtion rooli viennin järjestämisessä on kasvanut monin tavoin viime vuosina. Viljan vienti keskittyy Mustanmeren ja Azovanmeren satamiin. Näiden lisäksi Venäjä hyödyntänee myös miehittämänsä Krimin satamia.

Venäjällä noin kaksi kolmasosaa viljelymaaksi luokitellusta maasta on valtion omistamaa. Yksityisessä omistuksessa on noin 130 miljoonaa hehtaaria, mistä noin 24 miljoonaa hehtaaria on suurten maatalousyritysten hallussa. Valtaosa Venäjän viljasadosta tulee näiltä suuryritysten pelloilta.