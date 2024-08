”Maamme on täynnä idiootteja” – raivo repesi murskatusta kolonnasta

Ukrainan viime viikolla tekemä isku venäläistä sotilaskolonnaa vastaan Rylskin pikkukaupungin liepeillä Kurskin alueella on saanut venäläiset sotabloggaajat raivoamaan asevoimien epäpätevyydestä.

Mahdollisesti HIMARS-heittimillä tehtyä iskua Venäjän alueella on luonnehdittu venäläiskanavilla erääksi koko sodan verisimmistä.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt videoita tuhoutuneesta kolonnasta. Niiden perusteella isku tuhosi tielle ainakin 14 sotilaskuorma-autoa. Monien autojen takaosissa näkyy suuret määrät venäläissotilaiden ruumiita.

Kolonnan maantielle rintaman lähelle määränneitä komentajia on vaadittu tilille sotaa kannattavilla suosituilla Telegram-kanavilla.

Venäläinen sotilasanalyytikko ja vapaaehtoinen Roman Alekhine vaatii, että saattueesta vastannut huolimaton komentaja alennetaan ja lähetetään rintamalle rynnäkköyksikön ”liha-aaltoon”.

Hän kritisoi käskyä, jonka seurauksena joukot liikkuivat kolonnissa dronejen tarkkailuvyöhykkeellä.

– Myös kolonnien mukana olevat komentajat ovat samanlaisia ku…..tä.

Oleg Tsarev valittaa oppimisen puutteesta, joka näkyy päätöksessä lähettää joukot tiiviisti ryhmitellyssä saattueessa.

– Tämä on pelkkää roskaa. Kolmas sotavuosi, ja joukkoja [järjestetään edelleen] kolonnissa.

Older than edda -nimimerkillä kirjoittava sotabloggaaja korostaa, että Venäjän sodanjohdon pitäisi antaa selvät ohjeet, joiden mukaan korkeintaan kolme ajoneuvoa saa kulkea peräkkäin.

– Tien viereen ei pysähdytä vessa- tai röökitauoille eivätkä ajoneuvot saa kulkea toistensa puskureissa kiinni.

Hän on samoilla linjoilla Alekhinen kanssa rangaistuksesta.

Revenge of good will -nimimerkillä kirjoittava bloggaaja toteaa, että ”Venäjä on täynnä idiootteja”.

– Te, kyllä vaan, te kaikki – komentajat, kolonnan komentajat, kuljettajat, sotilaat – jotka haluatte kulkea laumoissa ja kolonnissa sotatoimialueella.

