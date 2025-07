Venäjällä raju omaisuuden uusjako, verrataan 1990-luvun kaaokseen

Venäjällä alkoi Ukrainan täysimittaisen sodan myötä valtava omaisuuden uudelleenjako, kirjoittaa Baltian Venäjän-tutkimuksen keskuksen johtaja Vladimir Jushkin Postimees -lehdessä.

– Kolmen vuoden aikana syyttäjät ovat takavarikoineet 411 yritystä, joiden omaisuuden arvo on 2,6 biljoonaa ruplaa – yli kaksi prosenttia Venäjän bruttokansantuotteesta. Yrityksiltä on takavarikoitu vuoden 2025 alusta lähtien lähes yhtä paljon omaisuutta kuin koko vuonna 2024, Jushkin kuvaa mittakaavaa.

Takavarikoidun omaisuuden arvo on euroissa noin 28 miljardia. Nyt potti Jushkinin mukaan valuu Venäjän diktaattori Vladimir Putinin lähipiirille ja muille Kremlille uskollisille liikemiehille.

Tällaista uusjakoa ei hänen mukaansa ole nähty sitten Neuvostoliiton romahduksen eli 1990-luvun kaoottisten vuosien jälkeen.

Jushkin kertoo, että ensimmäisessä vaiheessa Venäjältä lähteneiden länsimaalaisten yritysten omaisuus sosialisoitiin ja jaettiin eteenpäin.

– Takavarikoidut varat jaettiin palkkioksi lojaaleille liikemiehille ja vallan lähipiiriin kuuluville yritysryhmille. Esimerkiksi energiakonsernien Fortumin ja Uniperin omaisuudet siirtyivät Rosneftin hallintaan. (Tshetshenian alueen johtaja) Ramzan Kadyrovin perhe sai haltuunsa Danonen Venäjän liiketoiminnan, tutkija kertoo.

Toisessa vaiheessa omaisuuksia otettiin haltuun ja jaettiin uudelleen sotateollisuuden vahvistamiseksi. Näin ikävästi kävi liikemies Juri Antipoville, joka tuomittiin viime vuonna menettämään kolme rautaseostehdastaan valtiolle.

Omaisuuden uusjako on Jushkinin mukaan myös työkalu, jolla Kreml voi rangaista ”epälojaaleja” liikemiehiä.

– Kirkkaimpana esimerkkinä on autojen jälleenmyyntiyritys Rolfin takavarikointi sen perustajalta Sergei Petrovilta, joka asuu ulkomailla ja tunnetaan yhteyksistään oppositioon, Jushkin kertoo.

Lopulta autojen jälleenmyyntiyritys siirtyi kansainvälisen nyrkkeilyliiton IBA:n johtaja Umar Kremljoville, joka on Venäjän presidentin turvallisuuspalvelu SBP:n johtaja Aleksei Rubezhnoin ystävä.

Vastaavia puhalluksia on Jushkinin mukaan lukuisia muitakin. Uudelleenjako keskittää omaisuutta yhä lisää tietyille henkilöille ja perheille. Tämä hänen mukaansa vahvistaa samalla Putinin valtaa.

Sotateollisuuden yrityksiä on siirtynyt Rostecille, jota johtaa Putinin läheinen ystävä Sergei Tšemezov. Kemianteollisuutta itselleen on kahminut Arkadi Rotenberg, jolla on myös Suomen kansalaisuus.

Jushkinin mukaan Venäjälle on syntynyt uudenlainen oligarkian muoto: poliittisesti sitoutuneet perheomisteiset monialayhtiöt, joiden edut ovat suoraan sidoksissa vallan jatkuvuuteen. Tässä mallissa omistusoikeudet ovat turvattuja vain, jos vallassa säilyy sama poliittinen johto. Toisin sanoen, sopimus Putinin hallinnon kanssa takaa perheomaisuuden jatkuvuuden ja pitää eliitin Kremlin talutusnuorassa.