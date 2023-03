Venäjällä ostetaan nyt Wagner-tuotteita

Moskovalaiset huonekalukauppiaat ovat ottaneet valikoimiinsa palkka-armeija Wagnerin logolla varustetut lekat, joita on tarkoitus käyttää sisustusesineinä.

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen kertoo kysynnän olevan kovaa. Hänen mukaansa muunkinlaisia Wagner-muistoesineitä myydään tällä hetkellä kovaa tahtia.

Telegram-kanava Caution, Moscow kertoo Owenin mukaan, että länsimoskovalaiset huonekaluvalmistajat ovat inspiroituneet Wagner-sotilaista ja yhtiön tiedotteista alkaessaan valmistaa lekoja.

Valmistajien mukaan lekat ”sopivat täydellisesti loft-tyylisiin sisätiloihin”. Ne on varustettu puisilla kahvoilla ja seitsemän kilon painoisella rautapäällä.

Owenin mukaan muitakin Wagner-tuotteita myydään tällä hetkellä kovaa tahtia. Näihin lukeutuu muun muassa avaimenperät, liput, laastarit, mukit ja backammon-setit. Hänen mukaansa venäläisessä nettihuutokauppa Avitossa on yli sata Wagner-tuotteiden myyjää.

Wagnerin ja lekan yhteys alkoi vuonna 2017, kun palkkasotilaat kiduttivat ja teloittivat syyrialaisen vangin lekoilla. Ukrainassa sotilaat ovat käyttäneet niitä esimerkiksi karkurien teloittamiseen.

