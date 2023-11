Venäjällä myönnetään sotilaiden väsymys: Kontrolli katoaa

Tiukasta valtiollisesta kontrollista huolimatta Venäjän mediassa on käsitelty viime aikoina heikentyneitä talousnäkymiä ja liikekannallepanossa palvelukseen kutsuttujen sotilaiden uupumista Ukrainan rintamalla.

Nezavisimaja gazeta -sanomalehti huomauttaa, että vaikka valtion tulot ovat kasvaneet öljykaupasta, on tilanne ”paljon pahempi” maakaasun viennin suhteen. Kaasutuotannon ennakoidaan laskevan viisi prosenttia viime vuoteen verrattuna. Putkia pitkin kulkeva kaasuvienti putoaa 23 prosenttia.

Lehden mukaan on olemassa vakava riski siitä, että Yhdysvaltain pakotteita tiukennetaan nesteytetyn maakaasun eli LNG:n viennin estämiseksi Venäjältä.

Tavallisen kuluttajan arkea puolestaan vaikeuttaa se, että inflaatio on noussut jo yli 16 prosenttiin.

BBC:n mukaan myös venäläisten reserviläisten tukalaa tilannetta on käsitelty viime aikoina mediassa. Arviolta yli 300 000 sotilasta pakkovärvättiin 14 kuukautta sitten osittaisessa liikekannallepanossa.

Moskovskij Komsomolets -lehti sanoo sotilaiden kärsivän taisteluväsymyksestä. Monet heistä ovat joutuneet olemaan rintamalla yhtäjaksoisesti viime vuoden lopulta lähtien.

Lehden haastattelema asevoimien psykologi puhuu niistä vaaroista, joita aiheutuu pitkään taisteluvyöhykkeellä olevalle sotilaalle.

– Sotilas menettää kontrollin. Hänellä ei ole aina energiaa, eikä hän pysty keskittymään, psykologi sanoo.

Hän mainitsee esimerkkinä tilanteen, jossa asettaan puhdistava sotilas ei muista aseen olleen ladattu. Vastaavia tapauksia on sattunut ajoittain. Sotilas on tällöin painanut liipaisinta ja surmannut vahingossa vieressään istuvan henkilön.

In today’s Russian papers: the “battle fatigue” of Russian reservists fighting in Ukraine, “consumer inflation in Russia exceeds 16%” and the importance of stability. #ReadingRussia pic.twitter.com/VpRksS2P6y

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) November 23, 2023