Venäjän mediassa levitetään vihjailuja ja väitteitä, joilla Moskovan terrori-iskua yritetään liittää Ukrainan rajan lähellä Moskovaa vastaan sotivaan Vapaan Venäjän legioona -kapinallisryhmään ja samalla ainakin välillisesti myös Ukrainaan.

ISIS-jihadistijärjestö on ottanut vastuun Moskovan konserttitalohyökkäyksestä eikä mikään lauantaina aamulla tiedossa ollut seikka tukenut muita selityksiä. Myös Yhdysvaltain tiedustelu on vahvistanut epäilevänsä iskusta ISIS-järjestöä. USA:n on kerrottu myös varoittaneen Venäjän viranomaisia ISIS-uhasta etukäteen.

Tämä ei ole estänyt venäläisiä levittämästä sotapropagandaan istuvia väitteitä.

Esimerkiksi Kommersantin pitkässä artikkelissa kerrotaan, että tekijät ovat hämärän peitossa, mutta ”jotkut lähteet” sanovat, että terroristit voisivat kuulua Vapaan venäjän legioonaan. Samassa jutussa kerrotaan väitettyihin viranomaislähteisiin viitaten, että hyökkääjät olivat nuoria miehiä, ”jotka saattoivat käyttää tekoviiksiä ja tekopartoja”.

Useita kymmeniä ihmisiä sai surmansa ja vähintään yli sata loukkaantui asemiesten iskussa Crocus City Hall -konserttitalolle. Iskun tekijöitä ei oltu vielä lauantaina aamupäivällä saatu kiinni. ISIS on ilmoittanut heidän palanneen jo tukikohtiinsa. Venäjän viranomaisten ja päättäjien reaktiot iskuun ovat vaikuttaneet kaoottisilta.